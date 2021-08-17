На турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) 15 августа 2021 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Пакистана Арифа Алви состоялась церемония первой резки стали и начала строительства для ВМС Турции головного патрульного корабля нового типа Akhisar, сообщает TRT Haber.

В своем выступлении на церемонии президент Турции Эрдоган заявил, что в общей сложности для ВМС Турции будет построено 10 морских патрульных кораблей этого типа. Ожидается, что головной корабль будет передан командованию ВМС Турции в мае 2023 года.

В ноябре 2020 года управление военной промышленности Турции SSB выдало турецкому объединению государственных верфей ASFAT и конкретно верфи Istanbul Naval Shipyard контракт на строительство первых двух патрульных кораблей нового типа.

Сообщается, что проект патрульного корабля типа Akhisar разработан на основе проекта турецкого корвета MILGEM (типа Ada), отличаясь главным образом упрощенным составом вооружения и радиоэлектронного оборудования.

Вооружение патрульного корабля должно включать 76 мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid (или ее турецкую копию), две дистанционно управляемые малокалиберные артиллерийские установки производства Aselsan. Также на корабле предусмотрены ангар для постоянного базирования вертолета класса Sikorsky S-70 (T-70) и площадка для развертывания беспилотных летательных аппаратов.

Возможно размещение нескольких контейнеров со специальной целевой нагрузкой. Имеются три быстроспускаемые полужесткие моторные лодки, в том числе одна со слипа в кормовой части корабля. Энергетическая установка патрульного корабля чисто дизельная двухвальная, автономность составит 21 сутки.

Одновременно с началом строительства Akhisar состоялась церемония спуска на воду первого корвета с бортовым номером F 280 турецкого проекта MILGEM типа Ada, строящегося для ВМС Пакистана.

Корабль по условиям контракта должен быть передан Пакистану в начале 2023 года. В ВМС Пакистана четыре заказанных корабля проекта MILGEM, вероятно, будут числиться фрегатами и обозначаются как тип Jinnah.

Напомним, что 5 июля 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов турецкого проекта MILGEM типа Ada.