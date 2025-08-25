Восток Украины снова горит. Киевские власти заявили, что почти 1,1 млн жителей Донецкой и Днепропетровской областей нужно срочно вывезти из-под обстрелов. Среди них около 84 тыс. детей, уточняет Euronews.

Российская артиллерия в последние недели августа резко нарастили атаки, пытаясь успеть захватить Покровск и Доброполье до возможной мирной сделки с Украиной. Параллельно российские войска углубляются на территорию Днепропетровщины и Сумской области.

Заместитель министра развития общин Украины Алексей Рябикин сообщил, что из Днепропетровской и Донецкой областей за август уже эвакуировали более 600 тысяч человек. Но сотни тысяч остаются под ударами. Многие бегут, хватая самое важное — родных, домашних животных и пару сумок.

Наталия из села Новогрышино увезла пять собак и два рюкзака, передает Euronews. Ольга и Елена из Доброполья забрали попугаев и несколько вещей.

«В Доброполье оставаться слишком страшно», — признается мать Елены Татьяна.

Особая боль — люди с ограниченной подвижностью. В Донецкой области около 16 тыс. таких граждан ждут эвакуации. 75-летняя Любовь из Авдеевки, раненная при обстреле, шесть месяцев жила в Мирнограде.

«Рука почти не работает. Мне нужна операция. Хочу домой, там могила сына. В 2015-м осколок попал ему в висок. Он спал после работы. Все документы у меня сгорели», — рассказала женщина.