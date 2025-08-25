ВОЙНА В УКРАИНЕ
Украина эвакуирует 1 млн человек
Новое наступление России вынудило Киев переселить сотни тысяч жителей Донецкой и Днепропетровской областей
Эвакуация из сел на востоке Украины / Reuters
25 августа 2025 г.

Восток Украины снова горит. Киевские власти заявили, что почти 1,1 млн жителей Донецкой и Днепропетровской областей нужно срочно вывезти из-под обстрелов. Среди них около 84 тыс. детей, уточняет Euronews.

Российская артиллерия в последние недели августа резко нарастили атаки, пытаясь успеть захватить Покровск и Доброполье до возможной мирной сделки с Украиной. Параллельно российские войска углубляются на территорию Днепропетровщины и Сумской области.

Заместитель министра развития общин Украины Алексей Рябикин сообщил, что из Днепропетровской и Донецкой областей за август уже эвакуировали более 600 тысяч человек. Но сотни тысяч остаются под ударами. Многие бегут, хватая самое важное — родных, домашних животных и пару сумок.

Наталия из села Новогрышино увезла пять собак и два рюкзака, передает Euronews. Ольга и Елена из Доброполья забрали попугаев и несколько вещей. 

«В Доброполье оставаться слишком страшно», — признается мать Елены Татьяна.

Особая боль — люди с ограниченной подвижностью. В Донецкой области около 16 тыс. таких граждан ждут эвакуации. 75-летняя Любовь из Авдеевки, раненная при обстреле, шесть месяцев жила в Мирнограде. 

«Рука почти не работает. Мне нужна операция. Хочу домой, там могила сына. В 2015-м осколок попал ему в висок. Он спал после работы. Все документы у меня сгорели», — рассказала женщина.

Всех вывезенных временно размещают в транзитном центре Павлограда. Там они могут побыть несколько дней, пока волонтеры помогают восстановить документы и найти жилье в безопасных регионах. 

«Люди приезжают растерянные, многие потеряли все», — говорит Иван Саверский из фонда East SOS. 

Центр расширяют, ставят новую палатку, готовятся к наплыву осенью. Здесь дают еду, помогают деньгами, оформляют бумаги и оказывают психологическую поддержку.

Президент Владимир Зеленский недавно предупредил: Москва хочет забрать оставшиеся 9 тыс. квадратных километров Донбасса. При этом власти РФ требуют, чтобы Киев сдал эти территории без боя, в качестве уступки для мирного соглашения. 

Зеленский отверг такие требования, заявив, что сдача региона откроет путь для нового наступления России.

