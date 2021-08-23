Жители Волгограда обнаружили среди кучи мусора современный российский танк Т-90, сообщает V1.ru.

Боевую машину оставили под деревьями среди кучи мусора на пустыре рядом с бывшим аэропортом в Кировском районе Волгограда. Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, однако на мелкие запчасти разобран не был. В открытых ящиках находятся инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Цела также дорогостоящая оптика прицелов и перископа.

В Министерстве обороны объяснили, что танк не был брошен, а принимал участие в танковом вальсе на военном форуме.

«Танк не брошен. Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут», – указали военные.

При этом журналисты V1.ru рассказали «Новой газете» , что танк стоит на месте уже довольно долго. «Танк буквально «врос» в местность, это видно по следам. Он весь в пыли. Это довольно странное зрелище: идешь по степи, и вдруг – танк», – сказали журналисты.

Местные жители также подтверждают, что машина стоит несколько дней без движения.

В июле TRT на русском писало нижегородском дворнике, нашедшем в мусорном контейнере тубус от переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Находка всполошила Канавинский район Нижнего Новгорода – на место прибыли саперы, кинологи и специалисты экспертно-криминалистического центра, которые выяснили, что опасности для окружающих предмет не представлял.