Распад СССР актуализировал различные межнациональные и пограничные конфликты между республиками некогда единого государства. Конфликт между Азербайджаном и Арменией относительно Карабаха или же проблема статуса Приднестровья широко известны и довольно хорошо изучены. Однако существуют территориальные споры, о которых широкая публика знает не очень много или даже не знает вообще. Одним из таких конфликтов является противостояние между Арменией и Грузией, которое в 1918 году стало причиной небольшой, но кровопролитной войны, изрядно испортившей отношения армян и грузин.

Предыстория конфликта

После свержения монархии в России и особенно после захвата власти большевиками окраины некогда великой империи оказались предоставленными самим себе. Одни регионы взяли курс на независимость, другие же рассчитывали войти в состав обновленной России, но без большевиков и с довольно широкой автономией.

В апреле 1918 года была провозглашена Закавказская демократическая федеративная республика (ЗФ), в которую вошли южные губернии бывшей Российской империи. ЗФ относилась к тем регионам, что остались верны Временному правительству, и планировала войти в состав обновленной России на правах широкой автономии. Вместе с тем ЗФ просуществовала всего месяц и распалась на три государства: Азербайджан, Армения и Грузия. Новые республики не имели четких и признанных границ, поэтому практически сразу же начались территориальные конфликты.

Особенно острые конфликты возникли между Арменией и Грузией по поводу районов Ахалкалаки (Джавахетия), Борчалы и Лори. Первоначально стороны пытались уладить конфликты мирно и уже летом 1918 года было организовано несколько конференций, которые продемонстрировали существенные разногласия относительно новых границ между Арменией и Грузией.

Первоначально армянские территориальные претензии ограничивались двумя районами Грузии, примерно там, где заканчивались южные рубежи Тифлисской губернии, однако позднее армянские националисты решили добавить к своим требованиям и портовый город Батуми для того, чтобы обеспечить Армении выход к Черному морю.

Необходимо отметить, что и среди грузинских националистов также существовали территориальные претензии к Армении. Как бы то ни было, но обе стороны апеллировали к далекому историческому прошлому и тем славным временам, когда Армения и Грузия были великими государствами, чье влияние распространялось на обширные территории Кавказа. Кроме исторических претензий у Армении был еще один очень веский аргумент.

Дело в том, что значительную часть населения спорных районов составляли этнические армяне. Этот факт серьезно усиливал позицию Армении и давал ей множество преимуществ по сравнению с Грузией. Таким образом, с одной стороны, Армения могла рассчитывать на поддержку армянского населения спорных территорий в случае возможных боевых действий. Ну а с другой, Армения всегда могла объявить любые свои действия реализацией неотъемлемого права нации на самоопределение.

Военные действия

Конференции и попытки решить пограничные конфликты мирно не привели к успеху, и уже в середине октября 1918 года армянские солдаты пересекли демаркационную линию с юга и заняли грузинскую железнодорожную станцию ​​Кобери, находившуюся под контролем германской армии. Грузинское военное командование потребовало от армян немедленно эвакуировать свои части, однако это требование было проигнорировано армянской стороной.

Для Грузии ситуация усложнялась тем фактом, что немецких войск было недостаточно для быстрого отражения армянского вторжения. Так же, как и турки, немцы начали эвакуацию своей армии после заключения перемирия, подписанного с державами Антанты 11 ноября 1918 года. Частей, сформированных из местного населения, было также недостаточно. Например, один смешанный немецко-грузинский гарнизон в селе Кариндж состоял всего из 20 грузинских и 12 немецких солдат. Остальные гарнизоны имели схожую численность.

Кроме прочего, правительство в Тифлисе не очень хорошо разбиралось в ситуации и откровенно не понимало, что происходит, рассматривая военные действия на юге исключительно как борьбу с легко вооруженными повстанцами. Только к середине декабря 1918 года грузинское правительство начало мобилизацию и на юг стали направляться военные части.

23 октября три роты армянской армии атаковали немецкий гарнизон в селе Кариндж и вынудили немцев к отступлению. Для поддержки немецких частей грузинское командование направило в зону конфликта одну пехотную роту и бронепоезд.

В конце октября бои продолжились, и село Кариндж несколько раз переходило из рук в руки. В конце концов грузинская армия использовала бронепоезд, что серьезно изменило расклад сил в пользу Грузии, и 26 октября правительство Грузии получило телеграмму, отправленную от имени премьер-министра Армении Ованеса Каджазнуни. В этой телеграмме Армения согласилась вывести свои войска из спорных населенных пунктов и предлагала продолжить консультации относительно определения границ между двумя государствами. Фактически действия Армении были чем-то вроде разведки боем. Необходимо было понять, на что способна грузинская армия и как хорошо укреплены приграничные с Арменией районы.

Грузия согласилась на перемирие, однако переговоры ни к чему не привели и уже в декабре бои возобновились. Поводом для возобновления военных действий послужило восстание в населенном армянами селе Узунлар (Одзун). Восставшие напали на местный грузинский гарнизон, в результате чего один солдат был убит, а остальные попали в плен.

Через несколько дней после этого инцидента генерал Георгий Цулукидзе направил в Узунлар отряд для «умиротворения» села. Однако грузинские войска столкнулись со значительным сопротивлением и сразу отбить село не удалось. На стороне местных жителей выступали армянские солдаты, которые без особых проблем пересекали весьма условную линию разграничения. Довольно скоро армянские части при помощи восставших перенесли боевые действия и на другие населенные пункты.

К середине декабря армянская армия заняла почти все спорные села, а грузины понесли весьма тяжелые потери и начали эвакуацию. Очень тяжелое положение сложилось в районе города Айрум, где армянские части смогли окружить значительные силы грузин. Несмотря на окружение, грузинским солдатам удалось избежать плена и прорваться к своим войскам, что стояли севернее, однако Айрум пришлось оставить.

Осознав всю опасность сложившейся ситуации, в Тифлисе решают сменить руководство армией и назначают генерала Мазниашвили командующим частями, которым поставлена задача отбить захваченные армянами территории. Георгий Мазниашвили – один из самых опытных грузинских военных, до командования грузинской армией он успел отличиться в русско-японской войне и на фронтах Первой мировой. Воспользовавшись ошибкой армян, принявших небольшую группу грузинских солдат за основные силы противника и вследствие этого отступивших, новый командующий приказал атаковать армянские части, находившиеся не в самом удачном положении.

В результате завязавшегося боя грузины заставили армян оставить стратегически важную железнодорожную линию и станцию Ашаги-Сераль. Чуть позже грузинские части заняли село Малые Шулаверы и железнодорожный мост в селе Имир, также имевшие стратегическое значение для действий армии. Эти успехи грузинской армии не только остановили армянское наступление, но и помогли выиграть время для мобилизации основных сил грузинской армии.

Вместе с тем, о полной победе над врагом говорить было рано. Армянская армия занимала город Шулаверы и стратегически важные восточные высоты над городом. Кроме того, армяне контролировали несколько важных для снабжения армянской армии дорог. Именно поэтому генерал Мазниашвили решает нарушить коммуникации армянских войск и не допустить их дальнейшей перегруппировки, а также предпринять ряд контратак, чтобы вернуть утраченные позиции. Однако сил у грузин было явно недостаточно. Более того, армянские части на некоторых участках фронта перешли в контрнаступление и отбили ранее освобожденные грузинами населенные пункты. Так, армянами была захвачена станция Ашаги-Сераль, которую, впрочем, они не смогли удержать. Вместе с тем стало очевидно, что инициатива в боевых действиях в целом перешла к грузинской армии.

Мы не знаем, как бы могли развиваться события далее, но в дело вмешались внешние силы. Дело в том, что за этим конфликтом пристально наблюдали британские военные, которые в ноябре 1918 года повторно заняли Баку и рассчитывали распространить свое влияние на весь Южный Кавказ.

Первый раз британцы вошли в Баку незадолго до взятия города Кавказской исламской армией (КИА), однако быстрое наступление частей КИА заставило британцев эвакуировать свои силы в Иран. Британцы рассматривали этот регион в качестве сферы своего влияния и серьезно рассчитывали на помощь армян, с которыми было налажено весьма продуктивное сотрудничество, особенно по линии партии Дашнакцутюн. При этом британцы не доверяли Грузии и воспринимали грузин как прогерманскую силу, которую необходимо срочно взять под контроль. Великобритании активно помогали французы, которые выступали в роли младшего партнера.

Вмешательство британцев и французов в войну привело к заключению мира между сторонами, и к началу января 1919 года боевые действия между Арменией и Грузией полностью прекратились. 17 января 1919 года стороны, по предложению британцев, согласились поделить спорные территории следующим образом: Северная часть Борчалинского уезда оставалась у Грузии, а южная передавалась Армении, средняя, наиболее проблемная, территория объявлялась нейтральной зоной, контроль над которой переходил к британцам. В этой зоне должен был действовать британский генеральный комиссар.

Необходимо отметить, что данное мирное соглашение носило исключительно предварительный характер, а окончательное урегулирование территориального конфликта между Арменией и Грузией должно было произойти на Парижской мирной конференции вместе с окончательной делимитацией границ между двумя странами.

Последствия войны

Четырехнедельный военный конфликт между Арменией и Грузией унес несколько тысяч человеческих жизней, а также нанес серьезный материальный ущерб обеим сторонам. Вместе с тем мирный договор не устроил ни одну из сторон. Особенно обделенной себя ощущала Армения, которая получила «незначительный клочок земли» в сравнении с тем, на что претендовали армянские националисты. Нападение на Грузию не только не решило проблему спорных территорий, но, напротив, создало атмосферу взаимных подозрений и претензий, которые во многом не изжиты и по сей день.

До сих пор в Армении и среди армянской диаспоры весьма популярны идеи, оправдывающие присоединение или отторжение не только региона Джавахетии, населенного этническими армянами, но и некоторых других районов Грузии. Так, во время войны в Абхазии (1992-1993) местные армяне, а также примкнувшие к ним карабахские армяне активно поддерживали абхазских сепаратистов и даже сформировали батальон, носивший имя советского генерала-армянина Ивана Баграмяна.