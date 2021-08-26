В Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства, они быстро придут в негодность без сервиса и ремонта, сообщил «Интерфаксу» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Ранее он руководил холдингом «Вертолеты России».

По его словам, вертолеты требуют ремонта, обслуживания и поставки запчастей. «Как только прекращается присутствие инженерно–технической службы, сразу техника будет, по нашим российским регламентам, нелетная», – пояснил Михеев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «Талибану» досталось огромное количество оружия, которое никто не контролирует. «Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов – ред.) больше сотни», – уточнил он.

Армия США, покидая Афганистан, бросила тысячи единиц техники и вооружений на миллиарды долларов, которые достались талибам, писало ранее издание Breaking Defence. Например, на базе Баграм остались сотни новых внедорожников и автобусов, броневики MRAP с противоминной защитой (около 700 единиц). Всего, по подсчетам экспертов, «Талибан» получил около 2,5 тысячи единиц разной колесной техники, не считая 20 советских танков Т–55, которые здесь хранились с конца 80-х.

Кроме того, талибам от США достался десяток транспортных самолетов С-130 и С-27А и около 20 штурмовиков Embraer Super Tucano, большой парк вертолетов: американские MD-530F и российские Ми-17 и Ми-35М.

Также талибы получили доступ к реактивным системам «Град», гаубицам Д-30, минометам различного калибра, РПГ и ПЗРК «Джавелин», огромному количеству стрелкового оружия, например, штурмовым винтовкам М16, с которыми члены движения позируют на многочисленных фотографиях, и снаряжению, включая дорогостоящие прицелы ночного видения, тепловизоры и прочее.

Стоимость всего вооружения, которое оставили США афганским военным, оценивается экспертами в миллиарды долларов. И это не считая средств, потраченных Вашингтоном на перевооружение афганской армии по стандартам НАТО и израсходованных на собственное военное присутствие за последние 20 лет.

Как писал ранее TRT на русском, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США ежегодно тратили на свое присутствие в Афганистане $42 млрд, в то время как общие расходы России на содержание всей армии составили $50 млрд. Трамп уверен, что афганские солдаты воевали с талибами ради зарплаты, а как только США ушли из Афганистана и перестали платить, сложили оружие. По его словам, он интересовался «у разных людей», почему афганские солдаты воюют против «Талибана».

«Мне говорили ужасные вещи: у них самая большая зарплата среди других солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. И как только мы перестали платить, как только мы ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.

Бывший американский президент считает, что бежавший из страны бывший президент Афганистана Ашраф Гани также находился у власти ради денег и для того, чтобы «доить» другие государства. Посольство России в Афганистане сообщало, что четыре машины бежавшего президента «были набиты деньгами», часть денег пытались «запихнуть в вертолет», но они не помещались и так и остались лежать на взлетной полосе. Сам Ашраф Гани затем заявлял, что эта информация не соответствует действительности.