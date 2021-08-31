Турецкая компания Roketsan разрабатывает перспективную крылатую ракету наземного базирования Kara Atmaca для высокоточного поражения целей. Компания подписала контракт на полномасштабную разработку этой ракеты в интересах сухопутных войск с управлением оборонной промышленности Турции на прошедшей в Стамбуле 15-й международной выставке IDEF–2021, пишетсетевое издание EDR On-Line.

Kara Atmaca (в переводе «Сухопутный ястреб») – дальнейшее развитие созданной для ВМС Турции противокорабельной ракеты Atmaca, контракт на разработку которой был подписан в 2009 году. Ракета морского базирования Atmaca является дозвуковой и оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Стартовая масса ракеты Atmaca 750 кг, масса боевой части 220 кг, заявленная дальность стрельбы – до 250 км.

Kara Atmaca, работы над которой идут с 2019 года, сохраняет аэродинамическую схему Atmaca с крестообразными рулями и стабилизаторами, но должна иметь длину 6 м и стартовую массу 890 кг, масса осколочно-фугасной боевой части увеличена до 250 кг. На ракете планируется применение нового турецкого малогабаритного турбореактивого двигателя KALE KTJ-3200, который предполагается в последующем устанавливать в том числе на ПКР Atmaca.

Запас топлива на ракете Kara Atmaca увеличен, радиус поражения заявлен в пределах 280 км, чтобы удовлетворять условиям режима контроля за ракетными технологиями. На IDEF-2021 Roketsan продемонстрировала также модель наземной подвижной четырехконтейнерной пусковой установки на автомобильном шасси 8х8, очевидно, создаваемой для комплекса Kara Atmaca.

Согласно условиям контракта, испытания крылатой ракеты Kara Atmaca должны начаться в 2022 году, поступление на вооружение запланировано на 2025 год.