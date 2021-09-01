После распада СССР страны, образовавшиеся на территории бывших республик, стали ареной соперничества многих держав. В Молдове столкнулись интересы Запада и РФ, а в Гагаузии – еще и Турции.

Поддержку, предоставленную Турцией Гагаузии и Республике Молдова в целом, трудно переоценить. «Вы помогаете нам создавать возможности для нашей молодежи и привносить в души людей оптимизм и уверенность в завтрашнем дне», – с такими словами глава Гагаузии Ирина Влах обратилась к главному советнику президента Турции Муджахиту Кючюкйылмазу на международном экономическом саммите в Казани в июле этого года.

Гагаузии действительно есть за что благодарить Турцию. Подавляющее большинство турецких инвестиций в Молдове (более чем 300 $ млн) припадают на территории этой автономии. Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты: идет строительство стадиона на 5 тысяч мест, открыт турецкий лечебный центр, работает образовательный центр, дом престарелых и т.д. 95 предприятий с участием турецкого капитала в Гагаузии вносят свою лепту в решение проблемы занятости местного населения.

Между тем, влияние Турции в небольшом регионе задевает интересы России, которая традиционно считает зоной своего влияния территорию бывшего СССР.

Борьба за православных тюрок

Гагаузы – один из немногих тюркских народов, исповедующих православие (наряду с якутами, алтайцами, чувашами и хакасами). Гагаузы составляют 84% населения автономии по данным переписи населения Молдовы 2014 года. Насчитывая около 150 000 человек, они являются вторым по численности этническим меньшинством в Молдове после украинцев.

Еще с XIX века после завершения очередной русско-турецкой войны и заключения в 1812 году Бухарестского мира Россия покровительствовала гагаузам, содействуя их переселению в Бессарабию. В советское время русский язык получил широкое распространение во всей Молдове, и в Гагаузии в частности. В 1957 году письменность гагаузов заменили на кириллицу (до этого использовался греческий алфавит).

Период СССР гагаузские интеллектуалы считают самым тяжелым ассимиляционным ударом. Когда почти все народы СССР получили право обучаться на родном языке, гагаузам это предоставлено не было. Если многие малочисленные народы СССР имели свою автономную республику или область, то гагаузы не получили совсем ничего.

После распада СССР Гагаузия пережила несколько серьезных политических колебаний, правда, в отличие от Приднестровья, без кровопролития и войны. Власти Гагаузии провозгласили независимость в августе 1991 года, то есть на месяц раньше, чем сепаратисты Приднестровья.

С 1990 по 1994 год Гагаузия существовала в форме независимой, хотя и непризнанной республики. После этого власти Молдовы объявили Гагаузию (Гагауз Ери) автономным территориальным образованием (АТО) со специальными правами.

С 1994 года у Гагаузии есть своя Конституция, президент (башкан), парламент — Народное собрание. Молдова согласилась на автономию гагаузов под давлением тогдашнего турецкого президента Сулеймана Демиреля.

Хотя Россия в эпоху 90-х не осуществила военное вторжение в Гагаузию, как это сделала в другом молдавском регионе – Приднестровье, гагаузы, как и жители сепаратисткой «ПМР» («Приднестровской молдавской республики) сохраняют сильную привязанность к РФ. Гагаузия считается одним из пророссийских регионов бывшего СССР. Ориентация на Россию проявляется в политике, медиа, культуре и в быту. Информацию о событиях во внешнем мире местные жители получают часто именно из российских СМИ.

Гагаузы, как и многие граждане Молдовы, еще с 90-х годов в поисках работы уезжали на заработки за рубеж (преимущественно в РФ и соседнею Украину). Поскольку для гагаузов не существовало языкового барьера в Турции, то туда хлынули многие жители тюркоязычной автономии. Там они нанимались ухаживать за престарелыми, присматривали за детьми, работали в домашнем хозяйстве и строительстве.

Альтернатива – Турция

Несмотря на сильное присутствие России в автономном образовании, гагаузы сопротивляются искушению отделиться от Молдовы, как Приднестровье. Также в отличие от молдаван, многие гагаузы не доверяют Румынии и считают, что она вынашивает амбиции по воссоединению с Молдовой.

Гагаузия пытается маневрировать между двумя соперничающими в Молдове курсами: проевропейским, c одной стороны, и пророссийским с другой. Об этом говорит и глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах.

«Мы постоянно говорим правительству Молдовы, что нам нужны хорошие отношения с Россией, а также с партнерами из Европейского Союза и другими партнерами», – цитирует ее слова «Голос Америки». Говоря о коррупционных скандалах среди проевропейских молдавских политиков, Влах сказала, что, если бы их поведение соответствовало их риторике о европейских ценностях, у гагаузов было бы меньше сомнений в европейском пути Молдовы.

Об этом свидетельствует и референдум в Гагаузии, проведенный в 2014 году, когда за вступление в ЕС высказались всего 2,57% проголосовавших, а против – 97,43%.

Хотя на референдуме, который был признан незаконным Кишиневом, не стоял вопрос, касающийся Турции, Анкара довольно широко представлена в Гагаузии и, соответственно, может рассчитывать на симпатии местного населения. В 2016 году между Молдовой и Турцией было подписано Соглашение о свободной торговле, которое способствовало развитию экономических связей между Турцией и Гагаузией. За последние 5 лет экспорт из Гагаузии в Турцию увеличился на две трети, а за 2020 год из Турции в Гагаузию было ввезено продукции на $ 39,2 млн.

В 2019 году Анкара упростила визовый режим с Кишиневом. Граждане двух стран могут совершать взаимные визиты даже по внутренним удостоверениям личности (визовый режим между Молдовой и Турцией был отменен в 2012 году). По неофициальным данным, в Турции постоянно находятся 50 тысяч граждан Молдовы, большинство из которых – гагаузы.

Гагаузия, после открытия генконсульства Турции в столице Камрате, стала первой страной в мире, где открылось первое в своем роде диппредставительство в автономии, не в государстве.

Турция финансирует многие социальные проекты в Гагаузии: строит больницы, школы и культурные центры, проекты водоснабжения, медицинский центр.

Интересы Москвы

Для Кремля, который противится интеграции Молдовы в евроатлантическое пространство, Гагаузия вместе с сепаратистким Приднестровьем рассматривается как рычаг давления на Кишинев. Для России как государства с имперскими амбициями сам факт существования независимой Молдовы неприемлем, и гагаузская автономия – лишь рычаг давления на Кишинев.

В свою очередь, турецкая политика в отношении Молдовы не направлена против ее суверенитета и территориальной целостности. В 2018 году, во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову, в рамках которого он посетил и Гагаузию, турецкий лидер сказал, что территориальная целостность Молдовы имеет «жизненно важное значение для Турции».

Тогдашний президент Молдовы Игорь Додон наградил Эрдогана высшей государственной наградой «Орденом республики» за выдающиеся достижения в развитии дружественных отношений между Молдовой и Турцией, а также за «важную поддержку» Молдовы.

В комментарии DW политический аналитик из Гагаузии Дмитрий Попозогло заявил, что Турция очень отзывчива на просьбы о помощи, но при этом она ничего не просит взамен.

«Никто не пытается нас исламизировать, никто не настаивает на строительстве здесь мечетей, вопреки всем подозрениям», – сказал он.

Московский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, отмечает, что Россия давно не является сильным игроком в Молдове, в отличие от Турции. Политолог отмечает, что в Молдове, особенно в Гагаузии, Турция активно развивает инфраструктуру, строит больницы, культурные центры, библиотеки.

Разница между политикой России и Турции заключается и в ментально-цивилизационных отличиях двух стран. Москва уделяет большое внимание не решению насущных проблемам гагаузов, а управлению политическим вектором. РФ под предлогом защиты русского языка финансирует вещание своих телеканалов в Гагаузии, а также политических партий и кандидатов, ратующих за сближение с РФ.

Анкара же делает упор на финансировании социальных и инфраструктурных проектов, углублении культурного сотрудничества. Именно это находит отклик у людей, живущих там.