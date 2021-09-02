В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) вошли 60 российских вузов, это рекордное число за все время существования рейтинга.

Лидером среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В этом году он поднялся на 16 позиций и занял 158-е место, что стало для него рекордом. МГУ – единственный вуз России, попавший в топ-200.

На втором месте среди университетов России стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу мест с позициями от 201 до 250. Далее идут Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301-350, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет (401–500), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет (501–600) и др.

Всего в рейтинг вошли 1,6 тысячи учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).

В первую десятку списка вошли только вузы США и Великобритании: Стэнфордский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США), Принстонский университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США), Йельский университет (США) и Чикагский университет (США).

Как ранее писал TRT на русском, российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы страны вне конкурса через целевой набор. С 2015 по 2019 год благодаря такой процедуре бесплатное обучение было предоставлено более 100 членам семей госслужащих, а на их образование государство выделило десятки миллионов рублей, говорится в расследовании «Важных историй», проведенном совместно с «Трансперенси Интернешнл – Россия», «Новой газетой» и студенческим изданием DOXA. Речь шла о 15 российских вузах – МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МГЛУ, ВГИК, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ и ВГУ.