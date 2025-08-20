Лондон объявит об отправке военных для защиты украинского неба и портов, но без прямого размещения на линии фронта, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. По ее данным, глава британских вооруженных сил Тони Радакин 20 августа встретится с американским военным руководством в Пентагоне, где и планирует объявить об отправке военных.

В центре переговоров в Вашингтоне будет вопрос — какие обязательства возьмут на себя более 30 стран в рамках будущих гарантий безопасности для Киева. Великобритания, согласно данным Guardian, предложила отправить военных инструкторов и специалистов по логистике. Но план развернуть на линии фронта РФ и Украины десятки тысяч солдат НАТО, обсуждавшийся ранее, в итоге решили сократить после возражений ряда европейских столиц, уточняет газета.

«В Вашингтоне ничего не происходит без одобрения президента. Когда Трамп в понедельник поддержал идею гарантий, процесс пошел быстрее», — констатировал один из британских чиновников в беседе с изданием.

По словам источников газеты, Радакин подтвердит обязательства, которые на прошлой неделе озвучил министр обороны Джон Хили: помощь в защите украинского воздушного пространства и морских маршрутов, а также в укреплении армии Украины. Однако речи о переброске военных непосредственно на линию соприкосновения РФ и Украины не идет, уточняет издание.

Европейские лидеры рассматривают эти шаги как часть подготовки к возможному мирному соглашению с Россией. Премьер Британии Кир Стармер во вторник провел видеоконференцию с более чем 30 мировыми лидерами, где рассказал о договоренностях, достигнутых в Белом доме.