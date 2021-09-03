Американская военная техника замечена в Иране после вывода войск США из Афганистана, пишет портал Middle East Eye, ссылаясь на появившиеся в социальных сетях фотографии.

Как отмечает издание, специализирующийся на иранской политике журналист BBC Киан Шарифи опубликовал в Twitter снимки армейских внедорожников Humvee и других бронемашин, которые иранские грузовики перевозят на открытых платформах по шоссе Семнан-Гермсар, к юго-востоку от Тегерана.

Киан Шарифи сообщил, что снимки взяты из иранского Telegram-канала, а транспортные средства были либо проданы талибами Ирану, либо конфискованы у бежавших из страны афганских солдат.

Иранские власти пока официально не комментировали эти фотоматериалы.

Официально отношения талибов и Ирана не отличаются дружелюбностью, однако негласно Тегеран выстроил устойчивый канал связи и довольно активно инвестировал в приграничные территории Афганистана.

После смены власти в Афганистане в ИРИ также наблюдается приток беженцев, при этом Тегеран возобновил экспорт топлива в Афганистан после официальной просьбы представителей «Талибана».

Как писал ранее TRT на русском, армия США, покидая Афганистан, бросила тысячи единиц техники и вооружений, которые достались талибам. Например, на базе Баграм остались сотни новых внедорожников и автобусов, броневики MRAP с противоминной защитой (около 700 единиц). Всего, по подсчетам экспертов, «Талибан» получил около 2,5 тысячи единиц разной колесной техники, не считая 20 советских танков Т–55, которые здесь хранились с конца 80-х.

Кроме того, талибам от США достался десяток транспортных самолетов С-130 и С-27А и около 20 штурмовиков Embraer Super Tucano, большой парк вертолетов: американские MD-530F и российские Ми-17 и Ми-35М. Также талибы получили доступ к реактивным системам «Град», гаубицам Д-30, минометам различного калибра, РПГ и ПЗРК «Джавелин», огромному количеству стрелкового оружия, например, штурмовым винтовкам М16, с которыми члены движения позируют на многочисленных фотографиях, и снаряжению, включая дорогостоящие прицелы ночного видения, тепловизоры и прочее.

Стоимость всего вооружения, которое оставили США афганским военным, оценивается экспертами в миллиарды долларов.