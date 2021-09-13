Украинский язык должен перейти с кириллицы на латиницу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Радио Свобода».

«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам необходимо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – подчеркнут Данилов.

По его словам, в Украине должно быть только два основных языка – украинский и английский. По мнению Данилова, английский – это язык «цивилизованного общения».

«И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже в возрасте, сложно, так это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть», – подчеркнул политик.

В марте секретарь СНБО пояснял, что английский язык в качестве обязательного должен стать защитой от «атак» со стороны России. Тогда он обвинил бывших президентов страны в том, что они излишне «заигрывали с русским языком». Английский в качестве государственного, по его мнению, должен стать залогом независимости Украины.

В апреле 2021-го пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у России «нет монополии на владение русским языком», у которого существует и украинский вариант. По ее словам, русский язык – это часть культурного разнообразия Украины.

Ст. 10 Конституции Украины гласит, что государственным языком в стране является украинский. Вместе с тем в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств». В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон определил, что руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, в законе говорится, что все поставщики услуг обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. Также документ установил, что претендент на украинское гражданство должен доказать, что владеет языком.