Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у России «нет монополии на владение русским языком», у которого существует и украинский вариант.

В интервью телеканалу «Дом» она пояснила, что русский язык – это часть культурного разнообразия Украины. В пример Мендель привела английский язык, на котором говорят на всех континентах, а Лондон не обладает монопольным на него правом.

«Украинский язык, как и идентичность, – это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», – сказала представитель Офиса Зеленского.

По мнению Мендель, Украине пора подняться над языковой проблемой и перейти из плоскости «лучший патриот – украиноязычный» к диалогу о том, как обществу сплотиться. «От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском», – отметила пресс-секретарь.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков также высказался о том, что русский язык «в значительной мере принадлежит» Украине и многим другим, поддержав идею организации вещания русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. По его мнению, русский язык необходим, в числе прочего, для ведения «контрпропаганды» против российских СМИ.

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», – написал он в Facebook.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.