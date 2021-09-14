Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Последний раз рубль фигурировал в рейтинге (и тоже на 20-м месте) в декабре 2016 года. Тогда его доля составляла 0,26%.

В июле 2021-го на первом месте оказался американский доллар (39,38%), на втором – евро (38,43%). Тройку лидеров с показателем 5,99% замкнул британский фунт стерлингов. В топ-5 также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

Попаданию рубля в рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, пояснил агентству эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют.

Исходя из небольшой доли рубля в международных расчетах, ожидается, что даже незначительное изменение показателя «тяжеловесов» может сильно повлиять на место российской валюты в рейтинге. Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, считает эксперт.

В июле издание The Economist назвало российский рубль одной из самых недооцененных валют мира. Эксперты опирались на «индекс бигмака», в котором сравнивается его цена в разных странах, и на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость доллара США.

Исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково по миру, и если этого не происходит, то курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. Летом этого года рубль был занижен по отношению к доллару на 59,9%, а в начале 2021-го показатель составлял 68%.