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Надзиратель из Гуантанамо принял ислам, вдохновившись зэками-мусульманами
Стойкость и жизнелюбие мусульманина из Мавритании, заключенного на базе Гуантанамо, поразили американца Стива Вуда, который решил принять ислам. Он до сих пор навещает ставшего ему другом Мухаммада Валяд Салахи на его родине
Надзиратель из Гуантанамо принял ислам, вдохновившись зэками-мусульманами
Надзиратель из Гуантанамо принял ислам, вдохновившись зэками-мусульманами / Others
14 сентября 2021 г.

Работавший тюремным надзирателем в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе Стив Вуд рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что принял ислам после общения с множеством заключенных-мусульман. Особое влияние на него оказал мавританский заключенный № 760 Мухаммад Валяд Салахи.

Примечательно, что Вуд выполнял в Гуантанамо особую миссию – он охранял заключенных, большинство из которых родом из Афганистана.

«Я подал в отставку из армии США, чтобы принять ислам после того, как подружился в лагере с заключенным № 760, мавританцем Мухаммодом Валядом Салахи», – сказал Вуд.

Он отметил, что узнал о мусульманском образе жизни и вере «благодаря заключенным Гуантанамо» и что его жизнь «изменилась из-за его обращения в ислам и вкушения сладости веры после встречи с Салахи».

«Когда я познакомился с Салахи, я увидел в нем необыкновенного человека, который был спокойным и с оптимистичным взглядом на жизнь, несмотря на жесткое к нему обращение в одиночной камере», – охарактеризовал заключенного тюремщик.

Несмотря на многие формы пыток, которым подвергались заключенные Гуантанамо, в том числе и мавританец под номером 760, Вуд отметил, что последний не озлобился.

«После освобождения из Гуантанамо Салахи стал более терпимым и не имел ни малейшего недовольства ни к своим тюремщикам, ни кому-либо еще из-за глубины своей приверженности исламской религии», – резюмировал бывший надзиратель, который недавно съездил в Мавританию, чтобы навестить экс-заключенного.

В феврале состоялась премьера фильма «Мавританец», снятого по книге выходца из Мавритании Мухаммада ульд Слахи «Дневник Гуантанамо. Дневник ада на Земле». Автор написал ее в 2005 году во время своего заключения – он находился под стражей с 2002 по 2016 год. Его арестовали после терактов 11 сентября 2001 года как предполагаемого террориста, но обвинений так и не предъявили.

Власти США открыли тюрьму Гуантанамо в одноименном заливе на Кубе в январе 2002-го. За последующие 4 года через нее прошли более 750 человек, захваченных во время боевых операций в Афганистане и Ираке. Все они, по заявлениям военных, были членами «Аль-Каиды» или «Талибана».

Заключенных держали в тюрьме без решения суда. Правозащитники и журналисты сообщали о массовых истязаниях, а также о казнях тех, кто сознался в преступлениях под пытками.

По данным на апрель 2006, в Гуантанамо оставалось 490 человек - граждан Саудовской Аравии, Афганистана и Йемена. Из них лишь десяти были предъявлены официальные обвинения.

На 2021 год, в тюрьме все еще содержатся 39 человек. Гуантанамо стало международным символом произвола и нарушения прав человека.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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