Работавший тюремным надзирателем в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе Стив Вуд рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что принял ислам после общения с множеством заключенных-мусульман. Особое влияние на него оказал мавританский заключенный № 760 Мухаммад Валяд Салахи.

Примечательно, что Вуд выполнял в Гуантанамо особую миссию – он охранял заключенных, большинство из которых родом из Афганистана.

«Я подал в отставку из армии США, чтобы принять ислам после того, как подружился в лагере с заключенным № 760, мавританцем Мухаммодом Валядом Салахи», – сказал Вуд.

Он отметил, что узнал о мусульманском образе жизни и вере «благодаря заключенным Гуантанамо» и что его жизнь «изменилась из-за его обращения в ислам и вкушения сладости веры после встречи с Салахи».

«Когда я познакомился с Салахи, я увидел в нем необыкновенного человека, который был спокойным и с оптимистичным взглядом на жизнь, несмотря на жесткое к нему обращение в одиночной камере», – охарактеризовал заключенного тюремщик.

Несмотря на многие формы пыток, которым подвергались заключенные Гуантанамо, в том числе и мавританец под номером 760, Вуд отметил, что последний не озлобился.

«После освобождения из Гуантанамо Салахи стал более терпимым и не имел ни малейшего недовольства ни к своим тюремщикам, ни кому-либо еще из-за глубины своей приверженности исламской религии», – резюмировал бывший надзиратель, который недавно съездил в Мавританию, чтобы навестить экс-заключенного.

В феврале состоялась премьера фильма «Мавританец», снятого по книге выходца из Мавритании Мухаммада ульд Слахи «Дневник Гуантанамо. Дневник ада на Земле». Автор написал ее в 2005 году во время своего заключения – он находился под стражей с 2002 по 2016 год. Его арестовали после терактов 11 сентября 2001 года как предполагаемого террориста, но обвинений так и не предъявили.

Власти США открыли тюрьму Гуантанамо в одноименном заливе на Кубе в январе 2002-го. За последующие 4 года через нее прошли более 750 человек, захваченных во время боевых операций в Афганистане и Ираке. Все они, по заявлениям военных, были членами «Аль-Каиды» или «Талибана».

Заключенных держали в тюрьме без решения суда. Правозащитники и журналисты сообщали о массовых истязаниях, а также о казнях тех, кто сознался в преступлениях под пытками.

По данным на апрель 2006, в Гуантанамо оставалось 490 человек - граждан Саудовской Аравии, Афганистана и Йемена. Из них лишь десяти были предъявлены официальные обвинения.

На 2021 год, в тюрьме все еще содержатся 39 человек. Гуантанамо стало международным символом произвола и нарушения прав человека.