Совокупные доходы десяти крупнейших нефтяных компаний мира в первом полугодии 2021 года выросли на 45,8% до $825 млрд, сообщает Anadolu. Речь идет о таких компаниях, как BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, «Роснефть»,«Лукойл», Royal Dutch Shell, Saudi Aramco и Total.

В первой половине прошлого года из-за негативного воздействия пандемии на мировую экономику и карантинных мер доходы компаний составили $566 млрд.

Наибольший рост доходов за январь-июнь 2021-го у Aramco – 66,8%, Chevron – 54,7%, Equinor – 54,2% и «Лукойла» - 53,8%. Наименьший показатель в этом сегменте у Shell – 29,4%.

Саудовская госкорпорация Aramco завершила первое полугодие с прибылью, удвоив ее до $45 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль получившей наибольший ущерб ($21,2 млрд) в первом полугодии 2020-го британской BP за январь-июнь составила $7,9 млрд.

Рост глобального спроса на нефть в 2021 году достигнет 6 млн баррелей в сутки, следует из сентябрьского отчета ОПЕК. В целом, прогнозируют эксперты, спрос на топливо в 2021 году восстановится до уровня в 96,7 млн баррелей в сутки.

В 2022 году ожидается устойчивый рост спроса на нефть примерно на 4,2 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,9 млн баррелей в сутки выше, чем в отчете за август. Восстановление спроса на все виды топлива будет более устойчивым. Это вызвано экономическим ростом во многих регионах мира, отмечают в организации. Совокупный спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 млн б/с, что выше допандемийного уровня.

При этом в ОПЕК ожидают, что к концу этого года темпы роста спроса замедлятся.