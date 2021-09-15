ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
Гендиректор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов назвал причины, из-за которых прекращено проектирование ракеты для полетов на Луну
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
Фото: ТАСС / Others
15 сентября 2021 г.

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова.

Как пояснил Баранов, работы по «Элементам СТК» (сверхтяжелой ракеты), которые предполагали разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на данный момент прекращены. Работы вел «Прогресс» по заказу госкорпорации Роскосмос. Ракету, которая получила наименование «Енисей», должны были создать на основе разрабатываемых РКЦ ракет «Союз-5» и «Союз-6».

В октябре 2021 года планировалось закончить техническое проектирование ракеты, но на этой стадии все работы остановили, уточнил гендиректор (РКЦ) «Прогресс». При этом он допустил, что в будущем они могут быть возобновлены, если соответствующее решение примет Роскосмос.

По его словам, РКЦ и госкорпорация работают над уточнением программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Центр «Прогресс» занимается производством продукции военного назначения, ракет и спутников для «Роскосмоса», а также выполняет контракты по производству ракет по заказу европейской компании Arianespace.

Как писал ранее TRT на русском, в январе этого года стало известно, что совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Решение было принято после доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ведомство планировало создать сверхтяжелую ракету «Енисей» к 2028 году. Эти работы были включены в программу развития отечественной космонавтики до 2030 года. Ракета предназначалась для доставки грузов и космонавтов к Луне. Испытания сверхтяжелой ракеты были запланированы на 2035 год.

Таким образом амбициозные планы Роскосмоса по «поднятию с колен» российской космической отрасли снова остались на бумаге. Госкорпорация второй год подряд проваливает план по осуществлению космических пусков. Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса стало дежурно озвучиваемой властями и руководством Роскосмоса задачей, при том, что сверхтяжелый класс для России – весьма сомнительная новация, замечали независимые эксперты.

Кроме того, за последние 12 лет в России до минимума упало число космических пусков. По итогам 2020 года Россия провела 16 запусков – по 7 с космодромов Байконур и Плесецк и по одному с «Восточного» и Куру. Итоговый результат оказался втрое ниже плана, озвученного Роскосмосом в декабре 2019 года (не менее 50 пусков).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us