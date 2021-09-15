Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова.

Как пояснил Баранов, работы по «Элементам СТК» (сверхтяжелой ракеты), которые предполагали разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на данный момент прекращены. Работы вел «Прогресс» по заказу госкорпорации Роскосмос. Ракету, которая получила наименование «Енисей», должны были создать на основе разрабатываемых РКЦ ракет «Союз-5» и «Союз-6».

В октябре 2021 года планировалось закончить техническое проектирование ракеты, но на этой стадии все работы остановили, уточнил гендиректор (РКЦ) «Прогресс». При этом он допустил, что в будущем они могут быть возобновлены, если соответствующее решение примет Роскосмос.

По его словам, РКЦ и госкорпорация работают над уточнением программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Центр «Прогресс» занимается производством продукции военного назначения, ракет и спутников для «Роскосмоса», а также выполняет контракты по производству ракет по заказу европейской компании Arianespace.

Как писал ранее TRT на русском, в январе этого года стало известно, что совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Решение было принято после доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ведомство планировало создать сверхтяжелую ракету «Енисей» к 2028 году. Эти работы были включены в программу развития отечественной космонавтики до 2030 года. Ракета предназначалась для доставки грузов и космонавтов к Луне. Испытания сверхтяжелой ракеты были запланированы на 2035 год.

Таким образом амбициозные планы Роскосмоса по «поднятию с колен» российской космической отрасли снова остались на бумаге. Госкорпорация второй год подряд проваливает план по осуществлению космических пусков. Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса стало дежурно озвучиваемой властями и руководством Роскосмоса задачей, при том, что сверхтяжелый класс для России – весьма сомнительная новация, замечали независимые эксперты.

Кроме того, за последние 12 лет в России до минимума упало число космических пусков. По итогам 2020 года Россия провела 16 запусков – по 7 с космодромов Байконур и Плесецк и по одному с «Восточного» и Куру. Итоговый результат оказался втрое ниже плана, озвученного Роскосмосом в декабре 2019 года (не менее 50 пусков).