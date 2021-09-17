Азербайджан подаст в Международный суд ООН иск против Армении из-за нарушения Ереваном «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» (МКЛРД), заявила руководитель управления пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«В ближайшие дни, в дополнение к судебному разбирательству, инициированному Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе этого года, Азербайджан возбудит судебное дело с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»», – цитирует дипломата Anadolu.

По словам Абдуллаевой, с тех пор, как Баку положил конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Армении, азербайджанская сторона тщательно документирует и собирает доказательства грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев.

«Это включает в себя факты преследования азербайджанцев со стороны Армении с целью изгнания, пыток, убийств и жестокого обращения с ними на основании их этнического происхождения», – пояснила она.

Представитель МИД отметила, что более миллиона азербайджанцев были насильственно изгнаны из своих домов в результате агрессии Армении. «Были полностью сравнены с землей целые города Азербайджана», – констатировала руководитель пресс-службы.

«С момента подписания Трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать МКЛРД, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома путем минирования бывших оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты минных полей», – добавила представитель МИД Азербайджана.

Лейла Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан не потерпит грубых нарушений Арменией положений МКЛРД и будет добиваться справедливости в соответствии с международным правом.