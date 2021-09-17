Государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, российские войска начали получать первые образцы этого оружия.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», – цитирует ТАСС вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Он не исключил, что Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО-ПРО С-500. «Потенциально, да. Я вам скажу так: Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения, и мы Индии продаем порой то, что не продаем другим странам», – сказал вице-премьер.

При этом Юрий Борисов отметил, что на сегодня твердых договоренностей с Дели нет. Экспорт нового вооружения невозможен, пока не удовлетворены потребности Вооруженных сил РФ, добавил он.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» получит в числе перехватчиков специальные боеприпасы, предназначенные для уничтожения боеголовок баллистических ракет противника, сообщали в июне «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

Как писал ранее TRT на русском, разработка зенитной ракетной системы С-500 ведется российским концерном «Алмаз-Антей» уже около 10 лет. В 2013 году планировалось начать поставки ЗРС в российскую армию в 2017-2018 годах, однако затем сроки были отодвинуты. В 2019 году заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что заключение государственного контракта на закупку С-500 запланировано на 2021 год с поставкой в 2025 году. Наконец, в конце 2020 года было объявлено о том, что завершение создания системы запланировано на 2021 год. В мае президент РФ Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний С-500.