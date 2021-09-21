«Никогда такого не было, и вот опять»: избиратели жалуются на фальсификации, наблюдатели на нарушения, которые им не давали фиксировать, журналисты – на помехи в работе и даже нападения. Но тем не менее в лидерах парламентских выборов-2021 те, кто хотел ими быть.

Как сообщили в ЦИК, после обработки 100% протоколов «Единая Россия» «одержала победу по партийным спискам с результатом 49,82% голосов. Второе место заняла неожиданно превратившаяся в оппозиционную КПРФ с официальным результатом 18,93%, третье – ЛДПР (7,55%). Также в пятерке лидеров – партия «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди», которым насчитали 7,46% и 5,32% голосов соответственно.

Кстати, когда было подсчитано всего четверть протоколов, секретарь генсовета «Единая Россия» Андрей Турчак уже заявил о «честной и чистой» победе. «Это самые грязные выборы из всех, что я видел за последние много лет», – считает, в свою очередь, бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов. А «Свободная пресса» пишет прямо в заголовках: «Кремль думает, что опять лихо надул народ».

«Пусть всего три дня, но зато какие»

Еще в июне «Новая газета» объясняла на тот момент будущим избирателям, что ЦИК, принимая решение о трехдневных выборах в Думу, создает идеальные условия для массовых фальсификаций волеизъявления граждан. Пандемия, которая уже много раз выручала власть, и тут пришлась на руку.

«Почему-то в этот раз ковид не ушел в отпуск, как на референдуме о поправках», – подметил также журналист Readovka.news Валерий Черкалов. Зато, по его наблюдениям, коронавирус «отправился прямиком на избирательные участки в Якутии»: «Чтобы негодующие граждане сидели дома и не высовывались со своим «протестным голосованием».

Чудеса надомного голосования

О том, как проходили надомные голосования, подробно поделился с The Insider бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов: «Это просто какой-то ад – тотальные фальсификации <…>, отсутствие реестров». Степанов рассказал изданию, что соцработники «сливают массово каких-то выдуманных людей и реальных пенсионеров в УИКи, которых никак не оформляют», и отдельно отметил: «Если при этом присутствуют наблюдатели, то из 100 человек голосует 0, а если наблюдателей нет, то 100 из 100».

Жалобы, которые наблюдатели подавали сотнями, по словам Степанова и его «коллег», не удовлетворялись в «прямом противоречии с законом» – по принципу: «Отказать, потому что отказать». Отдельно заслуживает внимание оформление реестров надомного голосования, которые видел Степанов: «Просто таблички Excel с выдуманными людьми: 400 человек на одном участке, все живут в соседних квартирах, в каждой из которых 4 человека. Наблюдатели приходят по этим адресам, но там никого из них нет. Все это есть на видео, на все это пишутся жалобы».

Также соратник Навального утверждает, что у него есть видео, как председатель одной из комиссий предложил наблюдателям сделку: «Давайте так. Если вы хотите на этом участке аннулировать результаты, давайте мы вбросим бюллетень и аннулируем результат, а вы не будете поднимать бучу на других участках».

О чудесах надомного голосования сообщил в Facebook и член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алексей Миняйло: по его сведениям, 17 сентября во время надомного голосования на УИК 1185 в Москве за 2 часа 40 минут успели поучаствовать в выборах 54 избирателя. «То есть каждый голосовал в среднем за 3 минуты при типичном показателе примерно в 10 минут», – написал Миняйло в посте под заголовком «Вброс, муть, дичь».

The Village пишет, что похожая ситуация происходила и на УИКе № 2543 во Внуково. За 3 часа надомных выборов там проголосовали 60 человек. Чтобы проверить, насколько эти голоса были реальны, член комиссии Екатерина Кузнецова позвонила по номерам избирателей, которые, судя по документам, проголосовали дома. «Телефоны оказались фальшивыми: некоторые абоненты ответили, что не голосовала дома, другие сообщили, что Екатерина ошиблась номером», – констатирует издание.

Еще один избиратель УИКа № 1185 Сергей Лепешкин пришел голосовать на участок, однако комиссия сообщила ему, что он уже проголосовал. На дому. Хотя он оказался не один такой.

И вообще в этот раз особенно активно голосовали «мертвые души», и даже не абы какие. Журналистка Евгения Альбац сообщила в Twitter, что на УИК №142 в центре Москвы в списке избирателей обнаружили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, который умер в декабре 2019 года.

«Воруют всю Москву»

Странности происходили и на онлайн-голосовании. Например, результаты по той же Москве, где посредством интернета сделали свой выбор почти 2 миллиона человек, не публиковались очень долго. А все потому, считают эксперты, что они могли серьезно повлиять на исход голосования в одномандатных округах.

Из-за этой задержки в намерении фальсифицировать результаты стали обвинятьвласти в соцсетях сторонники оппозиционера Алексея Навального. Так, бывший директор ныне запрещенного Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал у себя в твиттере: «Жулики воруют всю Москву». Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков поддержал тему:

Относительно «второй столицы» России Волков написал: «В Питере же никакого электронного голосования нет, поэтому там подгонкой под результат будет заниматься ОМОН, по-старинке. Эти «выборы» грязнее, чем 2011 год – гораздо. И при этом Единая Россия все равно теряет десятки мандатов».

В итоге власти сообщили, что на сентябрьских выборах в Госдуму в Москве был установлен новый рекорд явки на онлайн-голосование: посещаемость превысила отметку в 96 %. Однако этот высокий процент не порадовал избирателей, которые ориентировались на рекомендации «Умного голосования».

По данным The Village, «результаты цифровых выборов усилили позиции кандидатов от «Единой России» на 8 участках». Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале оппозиционного политика Андрея Пивоварова, кандидаты Валерий Рашкин, Михаил Лобанов, Елена Гуличева, Денис Парфенов, Анастасия Удальцова, Сергей Обухов, Андрей Гребенник и единственная зарегестрированная независимая кандидатка Анастасия Брюханова лидировали до оглашения результатов онлайн-голосования, причем на тот момент было подсчитано уже 99% голосов. Но в итоге оказалось, что все кандидаты «Умного голосования» проиграли соперникам из «Единой России» с нереалистичным, по мнению многих, отрывом. В Москве победу не смог одержать ни один оппозиционный кандидат, сообщает Meduza.

Однако на этих выборах были не рады не только оппозиционным кандидатам, но и независимым журналистам, отмечает The Village. Корреспондента «Дождя» Александра Макарова и представителя «Яблока» Виктора Балабанова, которые приехали на участок в Котельниках, окружили десять человек с бейджиками членов УИК и в нецензурной форме потребовали прекратить наблюдение за выборами, пригрозив физической расправой. Балабанов рассказал, что несколько раз вызывал полицию, но никто к ним так и не приехал. «Мы в заложниках», – комментировали происходившее они.

«Что наши выборы? Игра!»

Циничным является и то, что о подлогах и диверсиях на выборах говорили и сами члены ЦИК, правда, в духе: «Враги кругом, они не дремлют». И вообще: «Это все они!»

Так, на второй день выборов члены ЦИК вместе смотрели сюжеты «о том, как фабрикуются фейки». На кадрах оперативной съемки полицейские заходят в обычную московскую квартиру. Встретивший полицейских молодой человек уверяет, что здесь «просто снимаются обычные нормальные политические видео» и закон «не нарушается».

Дальше полицейские идут внутрь. В комнате стоит избирательная урна с бюллетенями, висит студийный фон, а на диване сидят люди. В какой-то момент в кадре мелькает подборка распечаток, в том числе – с фотографией ныне осужденного политика Алексея Навального и символикой Фонда борьбы с коррупцией, который теперь запрещен в России, поскольку признан не просто иноагентом, а еще и экстремистской организацией. На стене висит карта Москвы с отмеченными точками. В конце полиция собирает паспорта у всех, кто находится в квартире.

Би-би-си рассказывает, что член ЦИК Павел Андреев посчитал этот ролик подтверждением «информации о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов». Госканал «Россия 24» назвал заказчиком провокации одного из соратников Навального.

Но Би-би-си нашла тех самых ребят из «дестабилизирующего ролика», к которым пришли те самые полицейские. Оказалось, что москвичи Руслан и Мария – актеры: они зарабатывают на съемках в массовке. На их страницах в соцсетях множество снимков со съемочных площадок, их контакты в открытом доступе на форумах, где набирают массовку: и Руслан там активно отзывается на объявления о работе, а еще предлагает в качестве работника Марию.

Кроме того, отмечает портал, оба актера массовки появлялись на провластных митингах в 2019-м. Так, на странице у Марии Би-би-си нашла фотографии с акции в честь дня российского флага на проспекте Сахарова, которая проходила на фоне протестов против недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму, а на странице у Руслана – с акции в честь дня России.

В разговоре с Би-би-си Мария заявила, что на съемки в квартиру ее позвали как актера массовки. До прихода полиции, по ее словам, успели отсняться два человека. И речь не шла о том, чтобы изображать фальсификации, уверяет она: нужно было говорить текст о том, как голосовать в условиях пандемии коронавируса, например, что следует надевать перчатки.

«По поводу Навального даже речи не шло», – уверяет она и утверждает, что распечатки с его изображением до полиции даже не видела. Кстати, она и Руслан сняться не успели.

Член ЦИК Павел Андреев в разговоре с Би-би-си затруднился ответить, кто обратил внимание комиссии на данный ролик, как и ранее – зампред ЦИК Николай Булаев.

Зато глава ЦИК Элла Памфилова твердо настаивала: «Это не постановка, за это я отвечаю, есть официальная информация. Это реальный факт. Когда сочтут правоохранительные органы представить это общественности – тогда и представят», – добавила глава ЦИК. Но на сайте ГУВД Москвы сообщений о проведенном рейде на квартиру Би-би-си не нашли.

«Невиданный уровень репрессий»

Некоторые мировые СМИ оценили выборы в России, как «невиданный для постсоветской эпохи уровень репрессий ради послушной Госдумы». «Произошло очевидное снижение уровня гласности, открытости и прозрачности избирательной системы», – констатировало движение «Голос», независимая сеть наблюдателей, работавшая на выборах. Ее представители зафиксировали почти 3,8 тыс. нарушений, большинство из них зафиксированы на фото и видео.

Среди таких нарушений перечисляют «массовый вброс бюллетеней; многократное голосование одних и тех же людей; возможный подкуп избирателей; бюллетени с проставленными заранее подписями либо отметками за «Единую Россию»; раздача паспортов жителям ОРДЛО прямо в день голосования; отсутствие контроля за неприкосновенностью бюллетеней между днями голосования; привлечение к «наблюдению» бюджетников; манипуляции с документами комиссий, запугивание наблюдателей и т. д».

Также пресса отметила, что, помимо непосредственных фальсификаций в дни голосования, на свободу выборов в России повлияли «месяцы репрессий против оппозиции» до них: Алексей Навальный оказался в колонии, его Фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистским, а многие соратники и другие оппозиционные политики были отстранены от выборов. Десятки СМИ, журналистов и общественных организаций получили статус «иностранных агентов», а «Единая Россия» имела в пять раз больше эфирного времени на госТВ перед выборами, чем все остальные партии вместе взятые (по данным «Голоса»). И тем не менее власти пришлось приложить большие усилия, чтобы вытянуть результат по партийным спискам для «Единой России» на условный уровень половины проголосовавших – 49,82%.