Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Азербайджана совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает Anadolu со ссылкой на минобороны страны.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале разминирования дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций подразделений, дислоцированных в горной местности.

В распоряжение инженерно-саперных подразделений ВС Азербайджана, дислоцированных на освобожденных от армянской оккупации территориях, передана техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства компании ASFAT, подведомственной Министерству национальной обороны Турции. Она уже была задействована в работах по очистке населенных пунктов и посевных площадей в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями на сегодняшний день очищено от мин более 11,9 тысяч гектаров. В целом утилизировано более 16 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После окончания Второй Карабахской войны одной из центральных и насущных проблем стало разминирование зон боевых действий. Полная очистка освобожденных территорий может занять от 10 до 15 лет. Армянскими ВС заминированы тысячи гектаров земли, водные ресурсы и даже кладбища.

Всего с 9-10 ноября прошлого года на освобожденных территориях Азербайджана на минах подорвались порядка 50 человек.