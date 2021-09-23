Министерство финансов России заложило на ближайшие три года почти 1,5 трлн рублей на содержание органов власти, пишет Forbes со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о федеральном бюджете на 2022–2024 годы.

Так, на работу президента и его администрации за три года планируют выделить 45,2 млрд рублей. Это на 950,6 млн рублей больше, чем предполагал бюджет на 2021–2023 годы. Увеличение сумм связано с индексацией зарплат чиновников в 2024 году, расходами на инаугурацию президента в 2024-ом, траты за изготовление государственных наград и авиаперелеты чиновников.

На обеспечение деятельности премьер-министра и аппарата правительства в бюджет заложили 26,7 млрд рублей на три года, что на 3 млрд рублей больше, чем планировалось год назад. Расходы вырастут также из-за индексации зарплат сотрудников.

Законодательная власть получит за три года меньше: Совет Федерации – 19,7 млрд рублей, Государственная дума – 36,6 млрд рублей. Расходы на обе палаты парламента в новом бюджете снижены.

Ещё 48 миллиардов рублей выделят Центральной избирательной комиссии, которой предстоит подготовить и провести выборы президента в 2024 году.

Больше всего средств Минфин направит на содержание судебной системы – более 718,5 млрд рублей на три года. В эту сумму вошли выплаты судьям в отставке, прибавка к зарплатам действующих судей, покупка путевок и выплаты выходного пособия, увеличение численности мировых судей, охрана судов.

На Следственный комитет закладывается в бюджете 152 млрд рублей, на прокуратуру – 270 млрд рублей, на Счетную палату – 15 млрд рублей.

Доходы российского бюджета в 2022 году составят 25 трлн рублей, в 2023-м – 25,5 трлн рублей и в 2024-м – 25,8 трлн рублей. При этом расходы планируются на уровне 23,6 трлн рублей в 2022 году, 25,1 трлн рублей – в 2023-м и 26,1 трлн рублей – в 2024 году.

Как писал ранее TRT на русском, в России зафиксирован максимальный с 2008 года разрыв между средним уровнем зарплат и средним уровнем пенсий. К настоящему моменту размер средней пенсии в РФ составляет порядка 28% от средней зарплаты, тогда как стандарты Международной организации труда (МОТ) предусматривают, что пенсия должна компенсировать не менее 40% утраченного заработка (так называемый коэффициент замещения). Методика МОТ должна применяться в России, так как Москва ратифицировала конвенцию «О минимальных нормах социального обеспечения».