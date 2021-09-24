Роскосмос объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, которые включают высадку человека на ее поверхность. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 1,734 млрд рублей. Срок его выполнения – 2022-2025 годы.

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, которые обеспечивают надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне.

При этом впервые в официальных документах госкорпорации указывается, что Россия будет проводить первые пилотируемые полеты к Луне с использованием ракеты «Ангара» и малого пилотируемого транспортного корабля.

В заявке на проведение исследований также упоминается о проекте российской орбитальной служебной станции, которая придет на смену Международной космической станции (МКС). Согласно материалам, будут разработаны проекты тактико-технических заданий на станцию и входящие в нее модули.

Как писал ранее TRT на русском, Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы.

Работы вел самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» по заказу Роскосмоса. Ракету, которая получила наименование «Енисей», должны были создать на основе разрабатываемых РКЦ ракет «Союз-5» и «Союз-6». В октябре 2021 года планировалось закончить техническое проектирование ракеты, но на этой стадии все работы остановили.