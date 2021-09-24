Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook впечатлениями от поездки в Стамбул и опубликовала фотографии, на которых она одета в традиционный мусульманский хиджаб по время посещения мечети Султанахмет (Голубая мечеть).

Она также разместила снимки Корана на украинском языке и книги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен».

В своей публикации Надежда Савченко размышляет о религии и ее влиянии на людей и страны, а также цитирует турецкого лидера.

«Мало кто увидит, что Ислам – это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха», – написала она.

Как писал ранее TRT на русском, в Турции начались продажи книги «Более справедливый мир возможен» главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой президент подробно описывает усилия Анкары по обеспечению справедливости для всего человечества. Все доходы от книги, изданной Turkuvaz Kitap и переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.