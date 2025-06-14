Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Соединенные Штаты в координации израильских атак на территорию Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией иранского лидера.

«Американцы всегда подчеркивали в ходе переговоров, что сионистский режим не предпримет никаких агрессивных действий без координации и разрешения с их стороны. Поэтому очевидно, что нынешние атаки осуществляются при координации США, которые одобрили эти действия. Если бы они захотели, то могли бы поставить [израильский] режим на место», — заявил Пезешкиан.

Он также подчеркнул, что Тегеран не намерен пересматривать свою позицию по ядерному досье и исключил возможность переговоров в условиях продолжающихся атак со стороны Израиля.

Ранее издание Axios сообщало, что Дональд Трамп и его команда в закрытых обсуждениях не возражали против планов Израиля нанести удары по Ирану.

«У нас был четкий зеленый свет со стороны США», — заявил один из собеседников издания.

По их словам, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали действия в ходе телефонного разговора 9 июня. При этом официальные представители израильского кабинета ранее утверждали, что американская сторона якобы пыталась остановить атаку.