С момента выхода США на мировую арену после 1945 года они нацелились на обретение статуса единственной сверхдержавы. Во главу угла англосаксонские геополитики ставили Евразию, которую они прозвали «Хартлендом». «Кто контролирует Хартленд, контролирует мир», – поговаривали англо-американские стратеги.

Для контроля над Евразией необходимо было окружить ее со всех сторон. С этой целью США с середины XX века планомерно наращивали здесь свое военное присутствие. Они разместили свои базы по всей Западной Европе, взяв за основу ФРГ, а затем после распада СССР распространили свое военное присутствие и на страны Восточной Европы. Если на западе оплотом служили немецкие военные базы, то на востоке таковыми стали опорные пункты в Японии и Южной Корее. Параллельно США заходили в страны Персидского залива, получив крупнейшую военно-морскую базу в Бахрейне и авиабазу в ОАЭ.

Как пишет американский философ Ноам Хомски в книге «Кто правит миром», военное присутствие в Европе, Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) служит основой мирового господства США. После Барака Обамы американские администрации сместили фокус внимания на восток, назвав эту политику «поворотом к Азии» («Pivot to Asia»). Растущий в экономическом, финансовом и военно-политическом плане Китай начал представлять угрозу для глобального доминирования Соединенных Штатов.

Если Обама лишь озвучивал эти опасения и пытался выстроить союз со странами АТР через торгово-инвестиционное соглашение TPP, то Дональд Трамп пошел ва-банк и объявил КНР торговую войну. При нем Китай был записан в одну из главных угроз Соединенным Штатам, а первые лица (Пенс, Бэннон, Помпео) считали Китай даже большей угрозой, чем Россию.

Угроза Китая для США состоит в том, что Пекин: а) наводнил Запад своими дешевыми товарами и создает в них дефицит торгового баланса, б) усиливает свое геоэкономическое присутствие в соседних странах (АСЕАН), в) оказывает военное давление на соседей, строя искусственные острова в спорных водах Южно-Китайского моря и наращивая свой ядерно-ракетный потенциал.

К слову, выход США из ДРСМД связан больше не с «нарушением обязательств России», а отсутствием в этом договоре китайской стороны. Американские военные аналитики допускают увеличение ядерного арсенала КНР до 3500 единиц. Учитывая, что российско-американское соглашение СНВ-3 ограничивает число боезарядов до 1550, то скоро Пекин может превзойти США.

США считают Азиатско-Тихоокеанский регион жизненно важным по ряду причин: 1) для сдерживания Китая, способного подорвать американское могущество, 2) чтобы поддержать союзников по региону (Японии, Австралии, Южной Кореи), которые совокупно по военным расходам уступают Китаю, 3) оградить себя от возможного усиления Китая в Тихом океане, омывающем западные берега Соединенных Штатов.

Несмотря на тарифы против Китая, которые не отменил даже настроенный на добрососедство Джозеф Байден, Пекин не перестал быть опасным. Об этом свидетельствует тот факт, что в последней стратегии НАТО Китай впервые за историю альянса представлен как угроза. О росте враждебности со стороны Вашингтона свидетельствует принятие санкций по поводу притеснения уйгуров в Синьцзяне командой Байдена.

Ситуацию для Вашингтона усугубляло поведение их союзников на востоке и западе, все больше поддающихся соблазну открываться китайским рынкам. 15 ноября 2020 года вступило в силу соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговле в составе КНР и 10 стран АСЕАН - Regional Comprehensive Economic Partnership. Почти сразу после этого, 30 декабря, Европейский союз и Китай подписали всеобъемлющее соглашение об инвестициях. Вашингтону нужно было срочно реагировать.

Созданный 16 сентября альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и стал ответом на растущую китайскую угрозу. Союз подразумевает сотрудничество в сфере обороны, промышленности и современных технологий. Инициатива носит четко антикитайский характер. Австралия считает незаконными территориальные притязания КНР в Южно-Китайском море, о чем 25 июля заявили в австралийском постоянном представительстве при ООН.

Многие годы Австралия старается усилить свой флот. Для борьбы с потенциальными подлодками ей нужны современные субмарины. Поначалу Канберра заключила в 2016 году контракт по поставке 12 французских подлодок. Однако недавно под давлением Великобритании и США была вынуждена разорвать сделку и решила приобрести американские атомные подлодки.

У Австралии есть свои мотивы на такой антифранцузский демарш. Америка обещает ей более современные атомные корабли, которые гораздо эффективнее при потенциальном конфликте с КНР. Их при необходимости можно оснастить крылатыми ракетами. К тому же, Франция не дает никаких гарантий безопасности и лишь реализует контракт. Другое дело – сделка с дополнительным пакетом в лице AUKUS, берущего на себя обязательство защищать Австралию от китайской экспансии.

Появление тактических альянсов в Юго-Восточной Азии – неизбежный процесс. США четко дают понять странам региона «либо вы с нами, либо с Китаем». Не исключено, что AUKUS вскоре расширится на другие страны, испытывающие страх перед китайским могуществом – Южную Корею, Индию и Японию. Нечто подобное Вашингтон пытался при Трампе создать на Ближнем Востоке.

Антииранский проект получил название «ближневосточное НАТО», но в связи с уходом США из Афганистана, Ирака и частично из Сирии, ухудшением отношений с КСА из-за «дела Хашогги»и готовностью Белого дома реанимировать «ядерную сделку» пока что он отошел на второй план.

В своем рвении остановить КНР Соединенные Штаты готовы жертвовать даже союзниками по НАТО. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан Франции уже назвал ситуацию вокруг подлодок «ударом в спину». Он обвинил США в «подрыве доверия» и «возврате ко временам Трампа». «У нас есть также вопросы к поведению США», – добавил француз. Байден сразу после скандала позвонил французскому президенту Эмманюэлю Макрону и попытался его успокоить.

Со своей стороны французская администрация дала понять, что будет и дальше исполнять свои обязательства в рамках НАТО. Однако глубинные процессы уже запущены. Европе нужна эмансипация. Великобритания ушла – она больше не союзник ЕС. Она поставила на англосаксонскую солидарность. Парижу, видимо, придется вдохнуть новую жизнь в свои инициативы о единой европейской армии, ядро которой будут составлять французские бригады и бундесвер.

Говорить о расколе в НАТО преждевременно, по крайней мере, страны Восточной Европы еще не готовы рвать связи с США. Однако ситуация с подлодками для Австралии еще раз доказала, что Европе нужно больше полагаться на саму себя и не доверять свою судьбу трансатлантическому единству. На это ЕС имеет полное право, особенно учитывая, что ни Лондон, ни Вашингтон не предупреждалиБрюссель о создании AUKUS.