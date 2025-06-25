Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июня заявил, что правоохранительные органы сорвали попытку захвата власти. Организаторами, по его словам, были представители «криминального олигархического духовенства».

В сообщении на Facebook он обвинил Армянскую апостольскую церковь в стремлении дестабилизировать страну и якобы захватить власть в свои руки. Премьер также опубликовал заявление Следственного комитета Армении, в котором утверждается, что группа под названием «Священная борьба» готовила теракты и насильственное свержение власти.

25 июня утром полиция провела обыски у сторонников движения, включая архиепископа Баграта Галстаняна. Это лидер протестов «Тавуш во имя Родины» — он возглавлял весенние митинги против урегулирования пограничных споров с Азербайджаном.

Конфликт между Пашиняном и церковью развивается с начала месяца, когда премьер обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки.

Церковь ответила резкой критикой, назвав обвинения клеветнической кампанией. «Он перешел все границы допустимого», — говорится в заявлении церковников, где Пашиняна обвинили в оскорблениях и попытке поставить себя выше закона.

Противостояние распространилось и на бизнес-элиты. Российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, открыто поддержавший церковь, пообещал «вмешаться по-своему». Уже через несколько часов его обвинили в публичных призывах к свержению власти и арестовали.

На фоне подготовки к выборам 2026 года и хрупких мирных переговоров с Азербайджаном аналитики предполагают: Пашинян может стремиться ослабить влиятельный консервативный институт и потому проводит репрессии против всех своих противников. По опросам, рейтинги самого премьера опустились до рекордно низкого уровня — в мае исследование CRCC показало, что Пашиняну доверяют менее 15% избирателей.

Армянская церковь, обладающая историческим весом и широкой диаспорой, не намерена отступать — ее рейтинги в Армении традиционно выше, чем рейтинги любого из политиков.



