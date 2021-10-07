Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить российским заявителям в общей сложности €3,5 млн компенсаций за пытки и нечеловеческие условия в колониях и следственных изоляторах (СИЗО) в период с 2015 по 2020 год, пишет РБК со ссылкой на аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Эта сумма составляет примерно 0,1% от годового бюджета ФСИН.

Жалобы были более чем у половины регионов (46), при этом, как отмечают авторы отчета, отсутствие жалоб не всегда говорит о том, что в этой области нет проблем.

Максимальные суммы компенсаций были взысканы в пользу заявителей, которые находились в колониях и СИЗО Нижегородской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Забайкальского края и Свердловской области. Прямой связи между количеством заключенных в регионах и объемом компенсаций нет. Так, в Костромской области и Забайкалье арестантов не так много, в Свердловской же области их больше всего в России.

Заместитель председателя «Комитета против пыток» Ольга Садовская пояснила, что решения о крупных компенсациях чаще связаны с насилием. Многие дела касаются случаев, когда имела место комбинация пыток и унижающих условий: в этом случае львиная доля компенсации присуждается за пытки.

«В Нижегородской области много учреждений ФСИН. Есть три СИЗО, есть специальные помещения в колониях, функционирующие в режиме СИЗО, – это очень жесткий вариант изолятора, где все еще хуже, чем в обычном СИЗО. Туда часто доставляют обвиняемого, если нужно оказать на него давление», – рассказала она.

Под компенсации выделена особая статья в федеральном бюджете. Непосредственно с ведомства, в зоне ответственности которого были нарушены права человека, ничего не взимается. Сумма компенсаций за пытки по решениям Страсбурга за шесть лет почти в тысячу раз меньше годового бюджета ФСИН: в 2021 году она должна получить из федеральной казны 299 млрд рублей. Расходы ведомства в последние четыре года увеличивались, несмотря на долгосрочную тенденцию к снижению числа заключенных, подчеркивает издание.

Как писал ранее TRT на русском, правозащитный проект Gulagu.net предоставил СМИ видеозаписи пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове. Одну из видеозаписей, на котором несколько мужчин в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанного к кровати человека, опубликовал портал «Вот так».

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях. ФСИН начала служебную проверку после публикации в интернете видео изнасилований заключенных в туберкулезной больнице №1 в Саратове. Следом за ФСИН проверку начала Генеральная прокуратура, а СК по Саратовской области начал проверку по прежним делам о насилии в больнице. Защита заключенных готовитновые материалы для еще 14 обращений в Следственный комитет относительно пыток. Сообщается, что потерпевшие боятся говорить правду. Большинство из тех, кто заявил об издевательствах, уже освободились из-под стражи.