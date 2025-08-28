В Венесуэле объявили мобилизацию в национальную полицию — из-за того, что США наращивают военное присутствие у берегов страны. Американцы направили семь кораблей и атомную подлодку с баллистическими ракетами. Дойдет ли до прямого военного столкновения?

В Венесуэле началась мобилизация

«Империя сошла с ума и возобновила угрозы миру и спокойствию Венесуэлы», — объявил начало мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB) президент Венесуэлы Николас Мадуро. По словам главы государства, это связано с угрозой США, «направленной на дестабилизацию положения в стране». Лидер подчеркнул, что цель призыва — дать отпор США и продемонстрировать готовность народа Венесуэлы к миру, но на своих условиях.

Боливарианскую национальную полицию создали в 2009 году при президенте Уго Чавесе, а в 2020-м ее официально включили в состав вооруженных сил. Задача нынешних добровольцев — в случае необходимости встать плечом к плечу с кадровыми военными для обороны страны. До начала объявленной Мадуро кампании, согласно официальным данным, в рядах ополчения состояли 4,5 млн человек.

Сколько именно добровольцев записались в PNB, не уточняется. Государственные СМИ сообщают о «сотнях желающих», в то время как оппозиционные — рассказывают о пустых пунктах мобилизации.

Новый виток обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом произошел после того, как президент Штатов Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Американские СМИ сообщили о переброске эсминцев ВМС США в южную часть Карибского бассейна. В частности, отмечалось, что будут задействованы амфибийно-десантная группа «Иводзима» (корабли Iwo Jima, San Antonio и Fort Lauderdale), три корабля Jason Dunham, Gravely и Sampson, разведывательные самолеты P-8 Poseidon, атомная подлодка, а также более 4 тыс. американских моряков и морских пехотинцев.

Как пояснили в Пентагоне, такое усиление носит демонстрационный характер и должно в первую очередь послать сигнал президенту Мадуро. При этом в Белом доме пояснили, что могут применить как авиаудары, так и высадить десант.

Борьба с наркокараванами

Еще во время своего первого срока на посту президент Трамп обвинил Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. Президента Венесуэлы не раз называли в США «одним из крупнейших торговцев наркотиками в мире» и «угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов».

Американские власти объявили вознаграждение в размере $15 млн, а затем $25 млн за информацию, которая может привести к аресту Мадуро. В начале августа эту сумму удвоили до рекордных $50 млн.