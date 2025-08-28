В Венесуэле объявили мобилизацию в национальную полицию — из-за того, что США наращивают военное присутствие у берегов страны. Американцы направили семь кораблей и атомную подлодку с баллистическими ракетами. Дойдет ли до прямого военного столкновения?
В Венесуэле началась мобилизация
«Империя сошла с ума и возобновила угрозы миру и спокойствию Венесуэлы», — объявил начало мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB) президент Венесуэлы Николас Мадуро. По словам главы государства, это связано с угрозой США, «направленной на дестабилизацию положения в стране». Лидер подчеркнул, что цель призыва — дать отпор США и продемонстрировать готовность народа Венесуэлы к миру, но на своих условиях.
Боливарианскую национальную полицию создали в 2009 году при президенте Уго Чавесе, а в 2020-м ее официально включили в состав вооруженных сил. Задача нынешних добровольцев — в случае необходимости встать плечом к плечу с кадровыми военными для обороны страны. До начала объявленной Мадуро кампании, согласно официальным данным, в рядах ополчения состояли 4,5 млн человек.
Сколько именно добровольцев записались в PNB, не уточняется. Государственные СМИ сообщают о «сотнях желающих», в то время как оппозиционные — рассказывают о пустых пунктах мобилизации.
Новый виток обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом произошел после того, как президент Штатов Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.
Американские СМИ сообщили о переброске эсминцев ВМС США в южную часть Карибского бассейна. В частности, отмечалось, что будут задействованы амфибийно-десантная группа «Иводзима» (корабли Iwo Jima, San Antonio и Fort Lauderdale), три корабля Jason Dunham, Gravely и Sampson, разведывательные самолеты P-8 Poseidon, атомная подлодка, а также более 4 тыс. американских моряков и морских пехотинцев.
Как пояснили в Пентагоне, такое усиление носит демонстрационный характер и должно в первую очередь послать сигнал президенту Мадуро. При этом в Белом доме пояснили, что могут применить как авиаудары, так и высадить десант.
Борьба с наркокараванами
Еще во время своего первого срока на посту президент Трамп обвинил Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. Президента Венесуэлы не раз называли в США «одним из крупнейших торговцев наркотиками в мире» и «угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов».
Американские власти объявили вознаграждение в размере $15 млн, а затем $25 млн за информацию, которая может привести к аресту Мадуро. В начале августа эту сумму удвоили до рекордных $50 млн.
США уверены в причастности Николаса Мадуро к преступной организации Tren de Aragua, картелю Синалоа и так называемому картелю солнц (Cartel de los Soles), представляющему собой сеть «тайных группировок в венесуэльской армии, занимающихся широким спектром преступной деятельности». В частности, предполагается, что военные помогают прохождению через территорию Венесуэлы колумбийских наркокараванов.
Трамп не признает победу Мадуро на выборах президента в 2024 году. Избранным главой государства он называет представителя оппозиции Эдмундо Гонсалеса.
Однако несмотря на это, еще месяц назад в отношениях двух стран наметились пусть и слабые, но все же позитивные сигналы. В середине июле Каракас освободил десятерых граждан США в обмен на репатриацию свыше 250 венесуэльских мигрантов. Через некоторое время американские власти одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле. Тогда казалось, что в отношениях двух стран возобладал экономический прагматизм.
Насолить Китаю и угодить избирателям
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Вашингтон и Каракас к «деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию разногласий мирными средствами».
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна осудили возможное вторжение США в Венесуэлу, выступив против любых попыток интервенций. Поддержали Вашингтон только в Тринидад и Тобаго, пообещав при необходимости сразу предоставить Соединенным Штатам свою территорию для нападения на Венесуэлу.
Тем временем Каракас стремится укрепить связи с Китаем. Николас Мадуро называет КНР братской страной, подчеркивая ее роль в противодействии экономическому давлению со стороны Вашингтона.
Не исключено, что нынешняя эскалация связана с Пекином. Китай очень заинтересован в венесуэльской нефти, а военное присутствие США рядом с берегами Венесуэлы демонстрируют, что Вашингтон может перекрыть поставки нефти в КНР.
Президент Washington Office on Latin America (WOLА) Каролина Хименес Сандоваль уверена, что таким образом американский лидер стремится продемонстрировать Каракасу, что США доминируют в регионе.
«Несмотря на то, что Трамп считает себя изоляционистом, на самом деле он по-прежнему мыслит категориями великой сверхдержавы», — уверена политолог.
Учитывая довольно критические высказывания США и Венесуэлы в адрес друг друга, можно говорить об угрозе эскалации. При этом речь идет лишь о демонстрации силы с обеих сторон, до военного столкновения или тем более интервенции дело вряд ли дойдет. Шаги, которые предпринимают обе стороны, рассчитаны на внутреннюю аудиторию — лидеры стремятся усилить свои позиции и объединить электорат.
В 2026 году в США пройдут выборы в Конгресс и Дональд Трамп стремится выполнить одно из своих ключевых предвыборных обещаний — остановить потоки наркотиков в США. На этом фоне оснащенные ракетами эсминцы выглядят довольно эффектно. К тому же президент стремится заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей. Во Флориде, например, живет много венесуэльцев, бежавших из страны во время правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро. А они хотят, чтобы было сделано все возможное для смены власти у них на родине.