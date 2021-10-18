Россия продолжает занимать лидирующие позиции в турецком экспорте свежих овощей и фруктов, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Союз экспортеров Средиземноморского региона Турции (AKİB).

Экспорт свежих овощей и фруктов из Турции в январе–сентябре 2021 года вырос до $2,15 млрд или на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем продаж данной продукции в Россию в отчетный период вырос в годовом исчислении на 15% – до $627,44 млн, что составляет 31% от общего экспорта сектора.

За 9 месяцев текущего года Турция экспортировала в Россию почти 835 тонн продукции. Наряду с Россией в топ-5 ведущих импортеров турецких овощей и фруктов вошли также Германия, Румыния, Ирак и Украина. Экспорт в Германию составил $238,24 млн, в Румынию – $158,3 млн, в Ирак – $155,9 млн, в Украину – $113,89 млн.

Глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона Турции Неждат Син напомнил, что Россия является важным рынком сбыта продукции сектора. По его словам, рекламная кампания, проводимая с целью увеличения продаж в эту страну, имела значительный эффект. «Мы присутствуем на российском рынке в различных форматах. Разумеется, нынешние показатели необходимо сохранить, приумножить и развивать», – отметил Син.

В 2021 году объем годового турецкого экспорта достиг рекордного показателя в $201,5 млрд, писалTRT на русском. Впервые за годы существования Турецкой Республики годовой объем экспорта превысил $200 млрд. Лидирующие позиции в экспортной корзине Турции сохраняет автомобильная промышленность.