БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В России беглых преступников в лесах будут искать беспилотниками
Российские специалисты разрабатывают дроны для сканирования лесистой местности на больших скоростях – с их помощью будут ловить беглецов из колоний и отслеживать редких животных
В России беглых преступников в лесах будут искать беспилотниками
В России беглых преступников в лесах будут искать беспилотниками / Others
25 октября 2021 г.

Новые российские беспилотники смогут выслеживать цели в лесах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Бориса Вишнякова.

«Ведутся работы по созданию дронов, способных на больших скоростях перемещаться в лесах и осуществлять поиск любых объектов», – отметил Вишняков.

По его словам, подобные летательные аппараты смогут находить беглых преступников, скрывающихся в лесах, или контролировать редких животных.

«Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», – подчеркнул Вишняков.

По оценке специалиста, задача по созданию таких беспилотных аппаратов является вопросом ближайщей перспективы: «В ближайшие год-два она будет решена, я уверен».

В гражданской сфере такие беспилотники можно использовать для отслеживания и фотографирования редких животных.

В конце октября в России представили комплекс для поиска беспилотников Antidrone. «В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети», – отметил разработчик устройства Владимир Туров. 5 октября стало известно, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России оснастят дронами-огнеметчиками. БПЛА будут поражать противника с помощью компактных термобарических или зажигательных зарядов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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