Администрация Трампа продолжает разбирать по кирпичикам Агентство США по международному развитию (USAID), в то время как СМИ, политики и эксперты все чаще говорят, как другие державы, в частности Китай, могут заполнить этот вакуум.

В то время как США сокращают свою помощь, Китай готов взять на себя роль, которую некогда выполняли американские программы.

Демонтаж USAID

С тех пор как США начали финансировать либеральные и правозащитные инициативы по всему миру через такие организации, как Госдепартамент, USAID и Национальный фонд поддержки демократии (NED), это стало частью их внешнеполитической стратегии.

Однако теперь эти программы находятся под угрозой. Администрация Трампа, видя в сокращении федеральных расходов способ экономии, внесла серьезные коррективы в международную помощь.

Подливают бензина в огонь и такие фигуры, как Илон Маск и его сторонники, утверждая, что эти организации лишь источник расточительства. Маск также заявлял, что NED — это «мошенничество».

Так одним из первых шагов стали урезания бюджетов, выделяемых на поддержку различных правозащитных организаций за рубежом. USAID было закрыто в рамках реформы правительства, инициированной Маском и поддержанной Белым домом, под предлогом борьбы с неэффективными тратами. Сотрудников уволили, проекты свернули, а офис агентства лишился аренды.

Против этого решения выступил федеральный суд. Судья в Мэриленде распорядился восстановить работу USAID, посчитав его закрытие незаконным и нарушающим конституционные принципы. Суд также потребовал вернуть уволенных сотрудников, восстановить их доступ к рабочим ресурсам и запретил дальнейшие действия против USAID без законного одобрения.

Однако администрация Трампа утверждает свое право отменять контракты и гранты, из-за чего USAID не возобновила финансирование тысяч программ по всему миру. Маск же раскритиковал решение суда, намекая на его политическую предвзятость.

Официальный Вашингтон также попытался оправдать демонтаж USAID, заявив, что теперь приоритетом являются программы, приносящие выгоду самим американцам.

Вакуум

Множество организаций, чье существование во многом зависит от этих средств, работают в таких регионах, как Юго-Восточная Азия и Африка, где США конкурируют с Китаем за экономическое и политическое влияние. И, судя по всему, Китай уже занимает вакуум, оставшийся после сокращений американской помощи.

Резкие сокращения финансирования фактически поставили крест на работе USAID, а сотрудники NED лишены доступа к своим средствам через Министерство финансов. Как сообщает NPR, в числе замороженных средств — около 200 млн долларов, которые ежегодно выделяются Госдепом для поддержки программ, направленных на продвижение демократии.

Как пишет Politico, такой процесс ослабляет позиции США в глобальном соперничестве с Китаем.

Для организаций, работающих с Китаем, последствия ощущаются сразу. Почти все они рассматривают возможность увольнения сотрудников и приостановки ряда программ. Среди пострадавших — организации и группы, занимающиеся исследованием прав человека, а также НПО, предоставляющие юридическую помощь.

Также страдают те, кто, как считают оппоненты трамповской политики, критикует китайское руководство. Для некоторых из этих организаций 90% финансирования поступало от Госдепа и NED, что позволило расширить масштаб расследований, включая такие крупные компании, как Foxconn.

Кроме того, бывший чиновник USAID Франсиско Бенкосме отметил, что Пекин уже налаживает контакты с партнерами, в том числе в Камбодже и Непале.

Так, после того как США самовольно отказались от своих позиций в Камбодже, свернув два ключевых гуманитарных проекта — программу по обучению детей чтению и инициативу по улучшению питания и развития младенцев — не прошло и недели, как Китай заполнил образовавшуюся пустоту, запустив схожие программы.

«Дети — это будущее страны и нации. Мы должны заботиться об их здоровье вместе», — заявил китайский посол в Камбодже Ван Вэньбинь, позируя перед журналистами вместе с министром здравоохранения Камбоджи и представителем ЮНИСЕФ.

Китайская сумма помощи не разглашалась, но сам факт оперативного замещения американских проектов говорит громче любых цифр. Администрация Трампа, по сути, отдала стратегическую инициативу Китаю, ликвидировав USAID и поставив под удар десятки программ, работавших с самыми уязвимыми слоями населения. Речь шла не просто о школьных принадлежностях или санитарных проектах — закрытые американские программы затрагивали помощь новорожденным и детям с инвалидностью.

При этом Камбоджийские власти не скрывают, что просто меняют одного донора на другого. «Мы сотрудничаем со многими партнерами и не зависим от кого-то одного. Если один партнер уходит, мы ищем замену», — заявил официальный представитель правительства Пен Бона.

Министерство иностранных дел Китая оперативно подтвердило, что Пекин продолжит поддержку Камбоджи в рамках «Южно-Южного сотрудничества». «Китайская политика помощи остается неизменной: никакого вмешательства, никаких политических условий, никаких пустых обещаний», — подчеркивается в заявлении.

При этом, как передает китайское издание Global Times, китайские эксперты считают заявления о доминировании Китая в регионах, где ранее преобладало влияние США, беспочвенными, отмечая, что американские политики часто перекладывают ответственность за внутренние проблемы на внешних конкурентов.

Поэтому Камбоджа — яркий пример провала. Как пишет издание Fortune, с 1990-х годов США вложили в развитие страны около $1 млрд, но так и не смогли перехватить инициативу у Китая.

По схожему сценарию развивается ситуация и в Непале, где после свертывания USAID Китай выразил готовность предложить альтернативное финансирование.

Подобные тенденции наблюдаются и в других регионах, где Пекин методично и постепенно расширяет свое присутствие и укрепляет влияние. В марте Китай запустил проект по раннему детскому развитию в Руанде, где США также урезали помощь.

Таким образом, сокращение американцами финансирования позволило другим силам, в частности Китаю, усилить свои позиции в странах, где Вашингтон и Пекин долгие годы вели геополитическую борьбу.

Китай показывает, что там, где США уходят, Пекин берет ответственность на себя.