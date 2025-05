ПОЛИТИКА 5 мин чтения США уходят – Китай приходит США уходят – Китай приходит Администрация Трампа продолжает демонтаж программ помощи, в то время как аналитики предупреждают: Вашингтон сам освобождает поле для других стран, таких как Китай Администрация Трампа продолжает демонтаж программ помощи, в то время как аналитики предупреждают: Вашингтон сам освобождает поле для других стран, таких как Китай Воспроизвести статью Your browser does not support the audio element. Поделиться

China go see di development as opportunity to expand dia influence across di world / TRT Russian