ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран казнил агента Моссада
Иран привел в исполнение смертный приговор мужчине, обвиненному в шпионаже в пользу Израиля
Иран казнил агента Моссада
Тегеран сообщил о казни шпиона Моссада / Reuters
4 часа назад

Информационное агентство Mizan Online, связанное с судебной системой Ирана, сообщило об исполнении смертного приговора в отношении гражданина, признанного виновным в сотрудничестве с израильской разведкой.

По данным агентства, Исмаил Фикри был казнен через повешение после утверждения приговора Верховным судом Ирана.

Фикри обвинялся в передаче засекреченной и чувствительной информации «врагам Ирана». По данным следствия, он поддерживал контакт с двумя сотрудниками израильской разведки во время своей работы на Моссад.

Фикри был арестован в декабре 2023 года и впоследствии осужден за шпионаж.

Судебные органы назвали казнь «серьезным ударом по разведывательной сети Израиля», передает Mizan Online.

По данным иранских государственных СМИ, в результате израильских авиаударов погибли 224 человека, 90% из которых — мирные жители. Израиль, в свою очередь, сообщил о 13 погибших и более 370 раненых после ракетных обстрелов со стороны Ирана.

Вечером в воскресенье КСИР подтвердил гибель трех высокопоставленных офицеров разведки в результате израильского удара. Среди них — глава разведывательной организации генерал Мохаммад Каземи, его заместитель генерал Хасан Мохакек и старший офицер генерал Мохсен Багери.

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