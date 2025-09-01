Флотилия из 70 судов попытается прорвать морскую блокаду Газы, передает AP. Первая часть огромного флота вышла 31 августа из порта Барселоны с грузом еды, воды и медикаментов для Газы — это крупнейшая на сегодня попытка прорвать израильскую осаду.

По словам организаторов, в инициативе Global Sumud Flotilla участвуют делегации из 44 стран. К середине сентября к колонне могут присоединиться суда из Италии и Туниса, увеличив число кораблей до 70, уточняет AP.

Global Sumud Flotilla уточняет, что цель акции — показать, как палестинцев «сознательно лишают самых элементарных средств для выживания». Эксперты ООН уже в начале августа предупредили: полмиллиона жителей находятся на грани катастрофы, а в самой Газе наступил голод. По данным Минздрава сектора, за почти два года войны от израильских атак погибли более 63 тыс. человек, среди них 332 — от истощения, включая 124 ребенка.

31 августа тысячи людей собрались на пирсе Барселоны, скандируя «Свободу Палестине!» и размахивая флагами. В миссии принимают участие сотни активистов, журналистов и политиков, включая шведскую эко-активистку Грета Тунберг, а также бывшего мэра Барселоны Аду Колау.

Это уже четвертая за год попытка прорвать морскую блокаду Газы. Ранее суда сталкивались с атаками беспилотников, перехватами и арестами со стороны израильских военных. В июне Израиль депортировал Тунберг после задержания корабля «Madleen», а в июле захватил судно «Handala», арестовав 21 активиста и изъяв груз с детским питанием, едой и лекарствами.