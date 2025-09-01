Тель-Авив должен «немедленно» улучшить гуманитарную ситуацию в Газе. Об этом заявил представитель правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи накануне поездки в Израиль и на оккупированные палестинские территории.

До недавнего времени Израиль пользовался широкой поддержкой во всем политическом спектре Германии. Однако тон канцлера Фридриха Мерца в отношении Израиля ужесточился по мере ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.

В прошлом месяце ООН официально объявила о голоде в Газе после того, как доклад при поддержке ООН предупредил, что 500 тысяч человек находятся в «катастрофических» условиях в разоренном войной эксклаве из-за преступных действий Израиля.



«Правительство Израиля должно немедленно, всесторонне, устойчиво и в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом улучшить гуманитарную ситуацию в Газе», — заявил спецпредставитель Ларс Кастеллуччи, депутат от Социал-демократической партии, которая управляет страной в коалиции с консерваторами Мерца.