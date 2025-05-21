Изоляция Израиля усиливается: ЕС готовит санкции, США — умывают руки
ПОЛИТИКА
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Изоляция Израиля усиливается: ЕС готовит санкции, США — умывают рукиМеждународное давление на Израиль резко усилилось: Великобритания, Канада и Франция пригрозили санкциями за блокаду Газы, ЕС инициировал пересмотр торговых связей, а США все заметнее дистанцируются от своего ключевого союзника в регионе
Изоляция Израиля усиливается: ЕС готовит санкции, США — умывают руки / TRT Russian
Эльшад МусаоглуЭльшад Мусаоглу
2 часа назад

Международное давление на Израиль усиливается: в понедельник лидеры Великобритании, Канады и Франции выступили с жестким предостережением. Они заявили, что в случае продолжения военной операции в Газе и сохранения блокады гуманитарной помощи против Израиля могут быть введены санкции.

Поводом стало заявление израильских военных на прошлой неделе о начале очередной фазы операции, а также слова самого Нетаньяху о намерении взять под полный контроль всю территорию Газы.

В начале уже этой недели израильская армия объявила весь центр города Хан-Юнус зоной боевых действий, а авиаудары в разных районах Газы привели к гибели более 60 человек. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что армия «сотрет с лица земли все, что осталось от палестинской Газы». Он добавил, что операция нацелена не только на ХАМАС, но и на полное разрушение инфраструктуры региона.

Запад недоволен Израилем

Лондон, Оттава и Париж выпустили совместное заявление, в котором резко осудили действия Израиля, указав на возможные нарушения международного гуманитарного права. Если Израиль не прекратит наступление и не откроет доступ для гуманитарной помощи, союзники пообещали «принять дальнейшие меры».

В совместном заявлении, опубликованном правительством Великобритании, говорится:«Отказ израильских властей в предоставлении жизненно необходимой гуманитарной помощи мирному населению недопустим и может рассматриваться как нарушение международного гуманитарного права».

Лидеры стран подчеркнули, что выступают против расширения израильских поселений на Западном берегу и готовы применить санкции.

Они также назвали нынешнюю эскалацию «непропорциональной».

«Мы не можем оставаться в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает столь вопиющие действия», — говорится в их заявлении.

Кроме того, лидеры вновь подтвердили приверженность принципу двух государств и признанию независимой Палестины в рамках урегулирования конфликта.

В продолжение этой позиции, уже на следующий день — во вторник — Великобритания объявила о приостановке переговоров с Израилем по расширению соглашения о свободной торговле.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил риторику израильских министров о «зачистке» Газы и переселении палестинцев в третьи страны. Лэмми подчеркнул, что план принудительного переселения является неприемлемым, неэффективным и морально недопустимым.

Сообщается, что также вводятся санкции против новых участников поселенческого движения, причастных к насилию на Западном берегу.

В завершение Лэмми призвал Израиль немедленно прекратить блокаду, пустить гуманитарную помощь.

Помимо Великобритании, к дипломатическому давлению на Израиль присоединился и Европейский союз. В Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что блок из 27 стран также начнет официальную проверку торгового соглашения с Израилем, включающего положения о соблюдении международного гуманитарного права. По ее словам, «большинство» министров иностранных дел поддержали эту инициативу.

«Мы запускаем этот процесс, а пока решение за Израилем — он должен разблокировать гуманитарную помощь», — подчеркнула Каллас.

В унисон с этой позицией выступил и глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро: Париж, по его словам, полностью поддерживает пересмотр торговых связей с Израилем. Он отметил, что после почти трехмесячной блокады в Газу поступает лишь символическое число гуманитарных грузов, тогда как «дети Газы голодают».

«Из соображений внутренней политики израильское правительство решило приоткрыть дверь, но этого совершенно недостаточно, — заявил Барро. — Слепая жестокость и блокада гуманитарной помощи превратили эксклав в смертельную ловушку. Это должно прекратиться… Это вопиющее нарушение всех норм международного права».

Израиль недоволен Западом

Ответ Нетаньяху не заставил себя ждать. Он обвинил западных глав государств в поощрении насилия. По его словам, Лондон, Оттава и Париж открывают дорогу новым «преступлениям» и критика западных лидеров — это подарок для сторонников ХАМАС.

Израильский премьер также вновь подтвердил решимость довести военную кампанию до «полной победы». При этом он назвал необходимые, на его взгляд, условия завершения конфликта: освобождение заложников и демилитаризация сектора Газа.

Тем не менее под давлением угрозы массового голода в Газе, Нетаньяху в воскресенье вечером объявил о смягчении блокады, продолжавшейся 11 недель. Однако уже на следующий день в ООН сообщили, что в сектор была допущена лишь малая часть грузовиков с гуманитарной помощью.

Партнеры Израиля назвали эти меры «крайне недостаточными» и призвали к восстановлению полноценной системы доставки помощи, соответствующей международным гуманитарным стандартам.

При этом даже минимальное послабление блокады вызвало критику среди крайне правых членов правительства. Сам Нетаньяху в соцсетях признал, что пошел на уступки под нажимом близких союзников, которых он не стал называть поименно. По его словам, «сенаторы, являющиеся друзьями Израиля», предупредили, что не смогут и дальше поддерживать страну, если продолжат поступать кадры с голодающими палестинцами.

Он отметил, что обострение гуманитарной ситуации может привести к потере контроля над происходящим, не уточнив, что именно он имеет в виду.

На решение ЕС о пересмотре торгового соглашения с Израилем в МИД страны также отреагировали: официальный представитель Орен Морморштейн назвал такую позицию проявлением «полного непонимания сложной реальности, с которой сталкивается Израиль».

Кроме того, в Израиле нарастает тревога и по поводу курса Белого дома. Несмотря на общую поддержку Израиля,  администрация Дональда Трампа все заметнее отстраняется от него. Как писал ранее ТРТ на русском, президент США не посетил Тель-Авив во время недавнего турне по Ближнему Востоку. В рамках поездки Трамп заключил отдельную сделку с ХАМАС по освобождению последнего американского заложника, фактически обойдя израильское правительство. Более того, он признал, что в Газе «много людей голодают», и пообещал помощь пострадавшим.

Для Израиля, долгое время опиравшегося на поддержку США, происходящее означает нарастание международной изоляции на фоне продолжающейся оккупации Газы.

С начала военной оккупации Газы погибло более 53 тыс. человек, большинство из них — мирные жители. Международные организации бьют тревогу: регион находится на грани голода. Несмотря на усиливающееся международное давление, Израиль пока не демонстрирует готовности к перемирию или переговорам. Военная кампания расширяется, гуманитарная катастрофа стремительно усугубляется.

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