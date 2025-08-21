МИР
Хотели в США, попали в Уганду
Кампала и Вашингтон достигли договоренности о приеме лиц из третьих стран
Мигранты переходят реку Рио-Гранде в попытке получить убежище в США / Reuters
21 августа 2025 г.

Уганда достигла соглашения с США о приеме депортированных из третьих стран лиц, которые не получили убежище в Америке, но отказываются возвращаться на родину. Об этом заявили в угандийском МИД, сообщает The Guardian.

Согласно договоренности, страна не будет принимать людей с уголовным прошлым и несовершеннолетних без сопровождения. При этом количество депортируемых и возможные компенсации со стороны США не уточняются.

«Уганда также предпочитает, чтобы в страну переводили в основном граждан африканских государств. Стороны прорабатывают детальные механизмы реализации соглашения», — сказал постоянный секретарь МИД Уганды Багиире Винсент Ваисва.

Соглашение стало частью более широкой политики США по депортации миллионов нелегальных мигрантов, просителей убежища и иностранцев с уголовными или административными нарушениями.

Ранее США направили пятерых выходцев из Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Йемена и Кубы в Эсватини, где они помещены в тюрьму строгого режима. Данные шаги оспариваются в суде местными НПО.

В другом случае восемь мигрантов из разных стран были отправлены в Южный Судан через Джибути, где их несколько недель содержали в грузовом контейнере.

Кроме того, более 250 венесуэльцев были репатриированы на родину после того, как их без надлежащей процедуры отправили в тюрьму в Сальвадоре.

На фоне этого Руанда объявила о готовности принять 250 депортированных из США, предоставив им жилье, медицинскую помощь и профессиональное обучение.

