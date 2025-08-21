Уганда достигла соглашения с США о приеме депортированных из третьих стран лиц, которые не получили убежище в Америке, но отказываются возвращаться на родину. Об этом заявили в угандийском МИД, сообщает The Guardian.
Согласно договоренности, страна не будет принимать людей с уголовным прошлым и несовершеннолетних без сопровождения. При этом количество депортируемых и возможные компенсации со стороны США не уточняются.
«Уганда также предпочитает, чтобы в страну переводили в основном граждан африканских государств. Стороны прорабатывают детальные механизмы реализации соглашения», — сказал постоянный секретарь МИД Уганды Багиире Винсент Ваисва.
Соглашение стало частью более широкой политики США по депортации миллионов нелегальных мигрантов, просителей убежища и иностранцев с уголовными или административными нарушениями.
Ранее США направили пятерых выходцев из Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Йемена и Кубы в Эсватини, где они помещены в тюрьму строгого режима. Данные шаги оспариваются в суде местными НПО.
В другом случае восемь мигрантов из разных стран были отправлены в Южный Судан через Джибути, где их несколько недель содержали в грузовом контейнере.
Кроме того, более 250 венесуэльцев были репатриированы на родину после того, как их без надлежащей процедуры отправили в тюрьму в Сальвадоре.
На фоне этого Руанда объявила о готовности принять 250 депортированных из США, предоставив им жилье, медицинскую помощь и профессиональное обучение.