Уганда достигла соглашения с США о приеме депортированных из третьих стран лиц, которые не получили убежище в Америке, но отказываются возвращаться на родину. Об этом заявили в угандийском МИД, сообщает The Guardian.

Согласно договоренности, страна не будет принимать людей с уголовным прошлым и несовершеннолетних без сопровождения. При этом количество депортируемых и возможные компенсации со стороны США не уточняются.

«Уганда также предпочитает, чтобы в страну переводили в основном граждан африканских государств. Стороны прорабатывают детальные механизмы реализации соглашения», — сказал постоянный секретарь МИД Уганды Багиире Винсент Ваисва.

Соглашение стало частью более широкой политики США по депортации миллионов нелегальных мигрантов, просителей убежища и иностранцев с уголовными или административными нарушениями.