21 августа 2025 г.

Администрация Дональда Трампа в четверг ввела новые санкции против Ирана, расширив их на 13 компаний, зарегистрированных в Гонконге, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и на Маршалловых островах, а также на восемь судов. Как передает Reuters, об этом сообщило Министерство финансов США.

Санкции затронули греческого гражданина Антониоса Маргаритиса и его сеть компаний и танкеров, которые, по данным Вашингтона, участвовали в транспортировке иранской нефти в обход ограничений.

В санкционный список также вошли Ares Shipping Limited (Гонконг), Comford Management (Маршалловы острова) и Hong Kong Hangshun Shipping Limited (Гонконг). Среди танкеров указаны Panama-flagged Adeline G и Kongm, а также Lafit под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Госдепартамент США отдельно ввел санкции против двух китайских операторов нефтяных терминалов и хранилищ, которые принимали иранскую нефть с танкеров, уже находившихся под американскими ограничениями.

Между тем переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе остаются замороженными. Иран приостановил диалог после ударов США и Израиля по его ядерным объектам в июне. На этом фоне Тегеран продолжает отрицать планы по созданию ядерного оружия.

Глава МИД Ирана накануне заявил, что время для «эффективных» переговоров с США еще не настало. Однако Иран не намерен полностью прекращать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.

