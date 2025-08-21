Администрация Дональда Трампа в четверг ввела новые санкции против Ирана, расширив их на 13 компаний, зарегистрированных в Гонконге, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и на Маршалловых островах, а также на восемь судов. Как передает Reuters, об этом сообщило Министерство финансов США.

Санкции затронули греческого гражданина Антониоса Маргаритиса и его сеть компаний и танкеров, которые, по данным Вашингтона, участвовали в транспортировке иранской нефти в обход ограничений.

В санкционный список также вошли Ares Shipping Limited (Гонконг), Comford Management (Маршалловы острова) и Hong Kong Hangshun Shipping Limited (Гонконг). Среди танкеров указаны Panama-flagged Adeline G и Kongm, а также Lafit под флагом Сан-Томе и Принсипи.