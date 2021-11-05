Немецкая полиция 19 октября обнаружила на тротуаре около посольства России в Берлине тело 35-летнего российского дипломата, сообщает Der Spiegel.

По данным журнала, прибывшим на место происшествия службам экстренной помощи не удалось реанимировать его. Из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, российское посольство репатриировало тело на следующий день.

Неясно, было ли падение причиной смерти или мужчина уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства на Беренштрассе в районе Миттеимеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной.

Российское посольство сообщило Der Spiegel, что это был несчастный случай, и отказалось от дальнейших комментариев по этическим соображениям. Немецкие спецслужбы не исключают, что человек, который работал вторым секретарем в посольстве, на самом деле был офицером ФСБ и был связан с высокопоставленным генералом ФСБ. Согласно официальному списку дипломатов, погибший был аккредитован при посольстве в Берлине с лета 2019 года.

The Insider и Bellingcat, изучив открытые источники, утверждают, что установили личность умершего. По их данным, это Кирилл Жало, сын начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (также известного как Вторая служба ФСБ) генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Именно эта служба занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, напоминает The Insider.

База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года.

Отмечается также, что Жало-младший работал третьим секретарем Постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин был переведен 19 июня 2019 года, всего за два месяца до убийствабывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.