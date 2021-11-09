Происхождение

Ученые разных стран выдвигали различные гипотезы о происхождении гагаузов. Существует минимум три основные версии:

1) Гагаузы произошли от древних дунайских болгар, не ассимилированных славянами. Данная версия весьма распространена в Болгарии

2) Гагаузы являются потомками турок-сельджуков, пришедших из Анатолии и смешавшихся с куманами на балканах. Данную версию выдвигает ряд исследователей в Турции

3) Гагаузы являются потомками тюркских народов, пришедших на Балканы через Северное Причерноморье, то есть печенегов, куманов и узов, также известных в русских источниках как торки

Последняя версия считается наиболее объективной и распространенной в научной среде. Более того, она рассматривается в качестве основной и в самой Гагаузии.

Подтверждает эту версию и этимология этнонима «гагауз». Предполагается, что это слово образовано от «гёк уз», то есть «синие узы».

Ближайшими по происхождению народами для гагаузов, исходя из этого, можно назвать крымских татар и ногаев, а также литовских татар. Все они являются потомками «северной» (в турецкой традиции) группы тюрок, основными предками которых в разной степени были тюркские огузские и кипчакские племена, кочевавшие в Западном Дешт-и-Кипчаке.

Однако по языку гагаузы принадлежат к огузской группе. Ближайшими для гагаузского являются турецкий, азербайджанский и ялыбойский диалект крымскотатарского. Таким образом, гагаузы даже в среде тюрок являются своеобразным мостом между условно «южными» тюрками Анатолии и Южного Кавказа и «северными» тюрками Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья.

Необходимо упомянуть и о последних генетических исследованиях, которые показывают близость гагаузов к соседним балканским народам: болгарам и румынам. Однако нельзя сказать о полной идентичности, исследователи подчеркивают и ряд отличий, в частности определенную близость и к анатолийским туркам. Это может свидетельствовать о частичной ассимиляции местного балканского населения предками гагаузов, но окончательные выводы будут сделаны в будущем, с расширением количества исследуемых генетических образцов.

История расселения в Добрудже

Изначальной территорией возникновения и расселения гагаузов считается регион Добруджа — ныне географическая область северо-восточной Болгарии и юго-восточной Румынии. Однако из-за того, что этноним гагауз впервые встречается только в XIX веке, описание исторического расселения вызывает определенные сложности.

XIII век считается периодом формирования собственно тюрко-христианского населения в Добрудже и Северной Фракии. Век спустя образовано независимое болгарское Карвунское княжество под предводительством тюркоязычного христианина кыпчакского происхождения Балык Бея. Карвунская земля находилась на северо-востоке сегодняшней Болгарии с центром в городе Карвуна.

Во второй половине XIV века предки гагаузов фиксируются в независимом болгарском Добруджанском княжестве под предводительством Добрича, сына упомянутого Балыка, а после него, c 1386 года, уже его внука Иванко.

В XIV с вхождением региона Добруджа в Османское государство гагаузы также попадают в состав Империи, проживая там же, на своих землях в Добрудже. Кстати, их территория в османских исторических документах упоминается под названием «Уз Эялети», то есть «Провинция Узов». Данный факт косвенно подтверждает наличие узского (торкского) компонента у населения этих земель.

Интересным является тот факт, что, согласно османской статистике за 1597 год, тюрки-христиане, то есть собственно гагаузы, составляли большинство населения, а болгар вообще не было. То есть Варна, согласно этой статистике, являлась гагаузским городом. Нужно отметить, что гагаузы составляли часть населения Варны с численностью в несколько тысяч человек и после переселения большей их части на территорию Российской империи.

В конце XVIII и начале XIX века идет постепенное возрастание влияния Российской империи на Балканах, параллельно которому шло ослабление Османского девлета. Это в совокупности с волнениями населения, как христианского, так и мусульманского, стало поводом для России призвать переселиться на опустевшие после переселения Ногайских орд земли в Северном Причерноморье. Российские власти предложили болгарам и гагаузам, которых в Российской империи считали тюркизированными болгарами (точнее тогда будет назвать это явление ретюркизацией), выгодные условия жизни под Мелитополем и в Бессарабии.

Хоть переселение гагаузов и началось в XVIII веке, пик его пришелся на 1812 год, после окончания Русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Граница России окончательно передвинулась с Днестра на Прут и Нижний Дунай. Тогда состоялся своеобразный обмен населением между двумя державами: остававшиеся в Буджаке ногаи были переселены в Добруджу, а на их место поселены гагаузы.

Не мигрировавшая в Бессарабию часть гагаузов в дальнейшем была разделена в границах исторической Добруджи между Румынией и Болгарией и частично была ассимилирована румынами и болгарами соответственно, а частично продолжала переселяться в Российскую империю со всплеском после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и вплоть до 1917 года.

В Бессарабии гагаузам были предоставлены селения выселенных отсюда в Добруджу ногаев, о чём сами гагаузы помнят и даже сохраняют ногайское наследие своих селений. Гагаузы поселились на юге современной Молдовы, в регионе Буджак, где стали заниматься традиционным сельским хозяйством. В Бессарабской губернии по переписи 1897 года гагаузы составили 2,9% населения.

Государственность гагаузов

По мере концентрации гагаузов в Буджаке, этот регион становится ядром национального движения гагаузского народа. Так, события первой русской революции 1905-1906 гг. стали причиной образования первой гагаузской государственности. В январе 1906 года в Комратской волости, населенной гагаузами, произошло крестьянское восстание, одним из организаторов которого являлся Андрей Галацан, в результате чего была провозглашена Комратская республика.

10 января 1906 года корреспондент газеты «Русское слово» сообщал: «Десятитысячное селение Комрат — в руках восставших. Объявлена автономия. Власти низложены и арестованы. Драгуны бессильны. Выехавший вчера туда вице-губернатор просит направить второй эскадрон».

Одно из требований восставших заключалось в том, чтобы родной гагаузский язык преподавался в учебных заведениях. В этой связи Комратское восстание 1906 г. является свидетельством этнополитической зрелости гагаузов.

Гагаузы принимали участие и в революциях 1917 года и даже снова пытались получить автономнию. В частности, в декабре 1917 года в Кишиневском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов обсуждался вопрос создания Гагаузско-Буджакской республики. Во главе инициативного комитета из Комрата стоял революционер Павел Николаев. Однако эта инициатива не увенчалась успехом.

После окончания Первой Мировой войны Бессарабия находилась в составе Румынии, пока не отошла к СССР в 1940 году. Однако гагаузы не получили автономии в составе Союза. Места расселения гагаузов оказались в составе образованной Молдавской ССР и были разделены между Конгазским, Комратским, Чадыр-Лунгским и частично Вулканештским районами союзной республики.

Хоть в советский период гагаузы и не добились обретения автономии, но в это же время активно развивались и гагаузский язык и культура. Был создан алфавит на основе кириллицы, издавались словари, школьные учебники, книги, были созданы ансамбли и творческие коллективы.

В 1988 году гагаузские активисты основали движение «Гагауз Халкы» («Гагаузский народ») и решили создать в Молдове гагаузскую автономию со столицей в городе Комрат. В августе 1990 года в Комрате было объявлено о создании Гагаузской республики, но правительство Молдовы аннулировало эту декларацию и даже организовало марш молдавских националистов на гагаузские города в сопровождении отрядов полиции, который известен как «Поход на Гагаузию».

Это побудило гагаузский народ активно противодействовать кишиневским властям. В Гагаузии началась мобилизация. Жители гагаузских сел, вооружаясь арматурой и другими подручными средствами, выходили на оборону своих поселений. Гагаузию поддержало Приднестровье, отправившее в помощь своих добровольцев. Ситуацию удалось немного урегулировать, когда 29 и 30 октября в обмен на отвод добровольцев из Приднестровья Кишинев отозвал молдавских националистов от Комрата.

31 октября 1990 года состоялась организационная сессия Верховного Совета Гагаузской Республики. Председателем Верховного Совета был избран С. М. Топал, заместителем — М. В. Кендигелян.

Эти события положили начало формированию современной гагаузской государственности, которая с 1990 по 1994 годы существовала в форме непризнанной Республики Гагаузия.

В 1994 году парламент Республики Молдова все же принял закон об особом правовом статусе Гагаузии. Было основано Автономно-Территориальное образование Гагаузия — Гагауз Ери. В ее состав вошли 3 города и 27 сел.

Современное состояние

Сегодня гагаузы, численность которых составляет около 250 тысяч человек, проживают в основной своей массе в АТО Гагаузия и Молдове. Большие гагаузские общины проживают также в Украине, России, Европе. Немалое количество гагаузов приезжает и в Турцию, с которой у этого народа наладились тесные связи.

Гагаузы также поддерживают теплые взаимоотношения и с ногаями. Издают книги о ногайском наследии Буджака, приглашают представителей ногайской общественности на мероприятия, связанные с историей Бессарабии.

В Гагаузии преподается гагаузский язык, являющийся государственным наряду с русским и молдавским. Работают СМИ на гагаузском языке, доля которых с каждым годом становится всё больше.

Гагаузы, сотни лет проживая в столь сложном регионе, как Балканы, смогли сохранить свои язык и культуру. При этом, являясь тюрками по языку и православными христианами по вероисповеданию, они всегда рисковали оказаться чужими в глазах как христианского мира, так и тюрко-мусульманского, но избежали этого.

Сегодня же этот уникальный народ, имея автономную государственность, находится в уникальном положении между Тюркским, Европейским и Православным мирами. И если они проявят мудрость и дальновидность, то вполне могут стать ключевым игроком в сфере народной дипломатии между тремя упомянутыми субъектами в частности и в сферах межобщинного и межрелигиозного диалога в мире в целом.

Кроме того, необходимо упомянуть, что в Турции, Болгарии и Греции проживают гагаузы-мусульмане, именуемые гаджалами, о которых я расскажу вам в следующей статье.