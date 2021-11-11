Турецкая компания Baykar, вооруженные беспилотные летательные аппараты которой сыграли решающую роль в конфликтах в Азербайджане, Сирии и Ливии, скоро проведет испытания двух новых аппаратов, которые расширят возможности для проведения наземных и военно-морских операций, рассказал гендиректор компании Халук Байрактар, сообщает Daily Sabah.

Новый дрон будет испытан в ближайшие два года и сможет взлететь с корабля военно-морских Турции, который в настоящее время находится в стадии производства.

Использование беспилотника Bayraktar TB2 стало ключевым фактором в конфликтах в Сирии, Ираке, Ливии и Азербайджане, выдвинув Baykar в центр внимания и превратив компанию в крупного производителя и экспортера БПЛА.

Сейчас Baykar подписала экспортные соглашения с 13 странами, включая соглашение о совместном производстве с Украиной, рассказал Байрактар. Масштаб турецкой программы беспилотных летательных аппаратов ставит ее в четверку крупнейших мировых производителей наряду с США, Израилем и Китаем.

«Поскольку все говорят о том, как технология беспилотных летательных аппаратов меняет боевые доктрины <...> одной из наших следующих целей является беспилотный летательный аппарат TB3, способный взлетать и приземляться на TCG Anadolu», — рассказал Байрактар, имея в виду строящийся турецкий легкий авианосец, который в 2022 году станет крупнейшим военно-морским судном в рядах Вооруженных сил Турции.

Новая версия дрона, Bayraktar TB3 со складывающимся крылом, будет иметь возможность разворачиваться с коротких военно-морских взлетно-посадочных полос.

По словам Байрактара, в связи с тем, что некоторые секции находятся в стадии производства, ожидается, что первый испытательный полет состоится в 2022 году.

За ним последует беспилотный боевой самолет под названием MUIS, первый полет прототипа которого намечен на 2023 год. Находящийся в настоящее время на стадии проектирования MUIS будет оснащен реактивным двигателем с полезной нагрузкой до 1,5 тонн.