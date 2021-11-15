Гаджалы — это особая тюркоязычная группа, являющаяся ближайшим родственником либо субэтносом гагаузов, однако придерживающаяся мусульманского вероисповедания, что практически делает их отдельной группой в составе другой особой группы, а именно мусульманами в среде нетипичных для Балкан тюрок-христиан – гагаузов. Гаджалы проживают на востоке Балкан, в приграничных регионах Болгарии, Турции и Греции. Из-за тюркского языка и исламской религии гаджалов обычно причисляют к румелийским туркам, хотя сами гаджалы продолжают сохранять некоторую этническую обособленность ввиду отличного от турок этногенеза.

Стоит отметить, что гаджалы малоизвестны в русскоязычной среде. О них практически нет материалов на русском языке, если не считать исследований В. А. Мошкова начала XX века, пары коротких справок и статьи в Википедии. Данной публикацией я надеюсь восполнить этот пробел, опираясь на материалы, опубликованные в русскоязычной, англоязычной и турецкой научной литературе, прессе и других источниках.

Происхождение

В прошлой статье «Гагаузы — между двумя мирами» мы уже коснулись темы этногенеза гагаузского народа. По причине того, что гаджалы и гагаузы являются в принципе одним народом, их формирование проходило в едином русле, поэтому нет смысла снова останавливаться на этом аспекте. Напомним читателям лишь о том, что основным общепризнанным в науке и признаваемым самим гагаузским обществом мнением является то, что гагаузы, включая гаджалов, являются потомками поселившихся в регионе Добруджа в IX-XII веках печенегов, куманов и узов (торков) задолго до прихода сюда анатолийских туркменов. Эти три народа и составили костяк образовавшегося этноса, что делает гагаузов и гаджалов этнически близкими крымским татарам и ногаям.

Язык

Гаджалы говорят на особом диалекте гагаузского языка, называемом балкано-гагаузским языком. Еще в 1903 году В. А. Мошков заметил, что говор гаджалов села Памукчи в окрестностях Ени-Пазара Болгарии «оказался положительно тождественным с языком бессарабских гагаузов села Бешалма Комратской волости». Собственно схожесть языков изначально и позволила исследователям отождествить гагаузов и гаджалов, отнеся их к одному этносу.

Некоторые языковеды считают балкано-гагаузский язык гаджалов близким к румелийско-турецкому из-за сходства, так как оба этих языка относятся к Огузской группе Тюркской языковой семьи, однако данное объединение сомнительно.

В данный момент установить точное число владеющих гаджальским языком крайне тяжело, но, учитывая, что уже в начале XX века им владели всего-лишь 4 тысячи человек в Македонии, 7 тысяч в Турции и неизвестное количество в Болгарии, можно прийти к выводу, что количество носителей этого языка крайне мало.

Религия

Гаджалы исповедуют ислам суннитского толка и традиционно придерживаются ханафисткой правовой школы. В широких массах принято считать, что гаджалы являются исламизированными во времена владычества османов гагаузами. Согласно этой теории, часть гагаузов приняла ислам в период между XIV и XIX веками под влиянием анатолийских турок и местных ногаев в Добрудже.

Вторая версия возникновения гагаузов-мусульман по сути является продолжением первой. По данной теории, гаджалы кроме собственно исламизированного под влиянием османов гагаузского элеменат включают в свой состав еще и ассимилированных гагаузами, но не сменивших свое вероисповедание турок и ногаев.

По третьей версии, которая принимается большинством исследователей в качестве основной, гагаузы изначально имели в своем составе и христиан, и мусульман. Согласно этой версии, принявшие ислам во второй половине XI века в Северном Причерноморье печенеги чуть позже исламизируют и часть куманов Добруджи. Далее, в ХIII веке в Добрудже, в районе Делиорман появились 600 000 узов, большинство из которых стали христианами под влиянием куманов-христиан. Другая часть узов приняли ислам, примкнув к печенегам и куманам-мусульманам. Формирование этноса происходило вне зависимости от религии — и христиане, и мусульмане стали гагаузами. Некоторые группы переходили из христианства в ислам и наоборот, при этом оказывая друг на друга сильнейшее влияние. Так, известно, что гагаузы, в отличие от окружающих их православных народов, называют Бога «Аллах». При этом исследователи отмечают, что гагаузы-христиане режут «курбан» в своих церквях. Присутствует также ряд других свидетельств взаимного влияния обеих религиозных групп внутри гагаузского народа.

Настоящие и псевдогаджалы

Этимология этнонима «гаджал» имеет цыганские истоки и происходит от слова «гаджо», что переводится как «чужой» и является экзоэтнонимом, данным им православными балканскими народами и цыганами. Предполагается, что «чужими» для окружающих народов гаджалов делало именно их вероисповедание.

Есть и другая версия этимологии данного этнонима, предложенная исследователем В.А. Бушаковым. Он выводит «гаджал» от арабского «хаджир» и персидского «хаджер», что означает «переселенец», а также производные от этой основы тюркские «гаджир» или «гаджар», что значит «цыган». Однако, данная версия кажется менее перспективной.

Определенную сложность в изучении гаджалов представляет то, что этим же этнонимом называют некоторые другие славяно-мусульманские и тюрко-мусульманские этнические группы на Балканах, такие как помаки, читаки, йоруки или татары. Однако, эти группы в научной среде именуются не иначе как псевдогаджалы (Sanal Gacallar). Настоящими же или местными гаджалами (Asıl Gacallar) считают исключительно мусульманский субэтнос гагаузов, противопоставляющийся туркменским переселенцам-мухаджирам в Восточной Фракии.

Исследователи отмечают также использование этнонима «гаджал» в среде гагаузов Бессарабии, где оно носит смысл «истинного гагауза», утратив связь с конфессиональной составляющей. Существует в их среде и другое значение этого слова, включающее в себя некоторую долю пренебрежительности, как в русском слове «деревенщина».

Современное состояние народа

Гаджалы сегодня проживают на своей родине — в регионе Лудогорье в болгарской Южной Добрудже, но кроме исторической территории осколки этого небольшого народа живут в греческой провинции Восточная Македония и Фракия, в турецких провинциях Кыркларели, Эдирне и Текирдаг, а также в стамбульском районе Силиври. На территорию современной Турции гаджалы попали в процессе потери османами Добруджи в 1877 году, когда некоторое количество мусульман перешло южнее Добруджи вместе со сдвигом границ Османского государства.

Общая численность гаджалов по разным оценкам составляет около 100-300 тысяч человек, из которых по меньшей мере 14 тысяч проживает в Турции.

Однако, несмотря на сходство языка и идентичность религии, гаджалы Турции не ассимилировались и по сей день сохраняют свои языковые и культурные особенности, особенно это заметно в сельской местности. То же самое можно сказать и о гаджалах Болгарии и Греции.

К известным личностям из числа турецких гаджалов относится известный журналист, телеведущий и политический обозреватель Угур Дюндар (Uğur Dündar). Он родился и вырос в гаджальской деревне Акёрен, района Силиври, провинции Стамбул.

Сложно оценить, каково это — быть особенной группой в составе особого этноса, коим являются гаджалы. Однако можно с уверенностью сказать, что этот небольшой народ на своем примере показывает, как неожиданно и неочевидно могут сложиться исторические процессы, особенно в таком пестром и сложном регионе, как Балканы.