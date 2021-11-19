Суд в Нью-Йорке отменил обвинительные приговоры Мухаммаду Азизу и Халилу Исламу — двум из трех осужденных по делу об убийстве мусульманского проповедника и политика Малкольма Икса, сообщает Associated Press.

Это произошло после того, как на Netflix вышел документальный сериал «Кто убил Малкольма Икса?», в котором официальные итоги расследования подвергались сомнению. В фильме рассказывается история убийства активиста и озвучивается теория о том, что осужденные за это преступление на самом деле невиновны, а реальным убийцам удалось избежать наказания. Пересмотр дела инициировал окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс в феврале 2020 года.

Азиз и Ислам отсидели более 20 лет в тюрьме, долгие годы они отстаивали свою невиновность. «Мне не нужны суд, прокуроры или лист бумаги, чтобы доказать мою невиновность. Мне 83 года, и я стал жертвой системы уголовного правосудия», — заявил Азиз незадолго до вынесения решения суда.

Малкольм Икс (настоящее имя — Малькольм Литтл) был афроамериканским политическим активистом и членом религиозной организации «Нация ислама». Он покинул «Нацию ислама» в 1964 году, после чего стал получать публичные угрозы от представителей движения.

Малкольм Икс был застрелен 21 февраля 1965 года в возрасте 39 лет во время выступления в Нью-Йорке. В 1966 году по делу об убийстве были осуждены трое членов «Нации ислама», — Мухаммад Азиз, Халил Ислам и Муджахид Абдул Халим (Томас Хаган). Вину признал только последний. Он заявлял, что Азиз и Ислам невиновны, но все трое получили пожизненные сроки. Мухаммад Азиз был освобожден условно-досрочно в 1985 году, Халил Ислам — в 1987 году (он умер в 2009-м). Муджахид Абдул Халим освободился условно-досрочно в 2010 году.

Малькольм Икс — безусловный символ борьбы за справедливость. Он стал одной из центральных фигур в череде героев той эпохи, в одном ряду с тем же Мартином Лютером Кингом и Че Геварой.