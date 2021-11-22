Американская разведка узнала, что Китай строил секретный военный объект в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, о подозрительной деятельности КНР в порту Халифа, расположенном примерно в 80 км к северу от Абу-Даби, разведка США узнала около года назад. В этом порту китайский конгломерат COSCO построил свой контейнерный терминал.

Поначалу информация показалась чиновникам США неубедительной, однако весной этого года «засекреченные спутниковые снимки» позволили им сделать вывод, что Китай строит в порту военный объект. Эти данные встревожили администрацию президента США Джо Байдена, и она предприняла дипломатические усилия, чтобы убедить ОАЭ в военном назначении объекта и необходимости остановить строительство, говорят источники WSJ.

После ряда встреч и визитов американских чиновников в ОАЭ строительство объекта было остановлено, пишет издание.

В посольстве ОАЭ в Вашингтоне в разговоре с WSJ подчеркнули, что у Абу-Даби не было «соглашения или плана по размещению китайской военной базы». Представитель посольство Китая в США не ответил на запрос издания.

На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что первые лица США не получают достаточно разведданных о том, что происходит в Пекине, и «мало что понимают» о реальном положении дел в руководстве Китая, в частности, кто может стать преемником председателя КНР Си Цзиньпина.

Остро вопрос нехватки информации встал после того, как Пекин предпринял неожиданные для США шаги по «восстановлению контроля в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море, ограничению расследования о происхождении COVID-19, давлению на китайские компании, которые собирались выйти на биржу в США, и увеличению хакерских атак», пишет агентство. По его информации, Пекин нанес значительный ущерб шпионской сети США еще до прихода к власти Си Цзиньпина. Помимо этого американской разведке не хватает людей, владеющих мандаринским наречием китайского языка.

Ранее TRT на русском писал, что слет руководства Коммунистической партии Китая закончился очевидным, но значимым решением, которое «цементирует» власть лидера КНР Си Цзиньпина. Инициатива может иметь значение и для Ближнего Востока, где у Пекина есть заметные вызовы.