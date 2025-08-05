Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил новыми мерами в после заявления МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Экс-президент назвал это результатом антироссийской политики НАТО.

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов», — написал Медведев в соцсети X.

МИД РФ ранее заявил, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на ракеты средней и малой дальности из-за действий стран Запада. Условия для сохранения этого моратория исчезли, подчеркнули в ведомстве.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году между СССР и США. Стороны обязались не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. В течение 1988–1991 годов страны уничтожили в общей сложности 2 692 ракеты средней и меньшей дальности с 4 тыс. боеголовок.