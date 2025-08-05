Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил новыми мерами в после заявления МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Экс-президент назвал это результатом антироссийской политики НАТО.
«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов», — написал Медведев в соцсети X.
МИД РФ ранее заявил, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на ракеты средней и малой дальности из-за действий стран Запада. Условия для сохранения этого моратория исчезли, подчеркнули в ведомстве.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году между СССР и США. Стороны обязались не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. В течение 1988–1991 годов страны уничтожили в общей сложности 2 692 ракеты средней и меньшей дальности с 4 тыс. боеголовок.
Заявление Медведева стало продолжением его заочной полемики с американским президентом Дональдом Трампом. 28 июля зампред Совбеза написал, что «Трамп играет с Россией в ультиматум» и «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне». Трамп в ответ посоветовал Медведеву «следить за своими словами», отметив, что тот «вступает на очень опасную территорию».
После этого зампред Совбеза предложил президенту США вспомнить «любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна не существующая в природе «мертвая рука». «Мертвая рука» — распространенное в западных странах название российской системы «Периметр», комплекса автоматического управления ответным ядерным ударом.
Заочная полемика завершилась заявлением Трампа о размещении двух атомных подводных лодок «в соответствующих регионах». Как позднее объяснил американский президент, подлодки направят ближе к России. По его словам, решение принято «на случай, если безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».
В Кремле считают, что речь не идет об эскалации, но призвали соблюдать аккуратность в вопросах ядерной риторики. В Кремле также заявили, что в вопросах внешней политики РФ необходимо ориентироваться на заявления президента Владимира Путина.