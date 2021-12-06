Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Саудовскую Аравию стал частью его турне по странам Персидского залива, которое, по словам экспертов, преследовало цель показать региону возможность альтернативного альянса в случае ухода США.

Поэтому в повестке дня находились проблемы не только двусторонних отношений, но и локальных кризисов. Париж попытался заручиться обещанием правящего дома, что его конфликт с ливанской стороной будет исчерпан и что в разгоревшемся бойкоте руководства в Бейруте будет поставлена точка.

Дипломатический конфликт между Ливаном и странами Персидского залива продолжается больше месяца. Поводом стали высказывания экс-министра информации Георга Кордахи, который раскритиковал действия аравийской коалиции в Йемене и выступил адвокатом хуситского движения «Ансар Аллах». Появление ремарок в публичном пространстве привело к тому, что ряд аравийских столиц пошли на свертывание связей с Бейрутом. Несмотря на то, что Кордахи долгое время отказывался подать в отставку, французы уговорили его уйти за день до турне Макрона.

По официальным данным, на встрече в Джидде между кронпринцем Саудовской Аравией Мухаммедом и Макроном была согласована пространная формула помощи Ливану «в рамках прозрачной структуры». Взамен от правительства Наджиба Микати по традиции потребовали проведения «всеобъемлющих реформ, которые охватывали бы все сферы жизни, особенно финансы и энергетику», а также борьбу с коррупцией. Впрочем, механизм выглядел больше декларацией о намерениях, чем реальным итогом встречи.

Для саудовской стороны важна была не результативность встречи на высшем уровне, а ее факт: открытый визит западного национального лидера в королевство стал первым с момента скандала, разгоревшегося в 2018 году вокруг убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Приезд Макрона окончательно похоронил все иллюзии о существовании хотя бы какого-то консенсуса на Западе по поводу необходимости проведения ценностно-ориентированной политики в Персидском заливе.

Плевок в сторону йеменцев

Неудивительно, что правозащитные группы сделали Макрона мишенью критики задолго до начала его встречи с кронпринцем. Свою лепту внесла француженка Агнес Калламар, занявшая в этом году пост генсека организации Amnesty International.

«Какими бы стратегическими интересами Франция ни обладала в Саудовской Аравии, ничто не может оправдать легитимацию правителя, который убивает журналистов, угрожает активистам, сажает в тюрьму женщин-правозащитников, убивает мирных жителей Йемена и обманывает международное сообщество», — заявила она.

Тезис о том, что французский лидер предпринимает беззастенчивые попытки реабилитировать наследника саудовского престола, получил широкое распространение.

Эксперт Brookings Брюс Ридель назвал встречу в Джидде «французским знаком одобрения Мухаммеда бин Салмана и его войны в Йемене». По его словам, поездка Макрона обесценила любое недовольство со стороны западного мира последствиями йеменского вооруженного конфликта, в котором возглавляемая Саудовской Аравией коалиция принимает непосредственное участие.

Впрочем, Елисейский дворец даже приложил некоторые усилия для того, чтобы парировать обвинения. В процессе он применил довольно странные аргументы о масштабах саудовской роли в регионе, которые невозможно игнорировать, и о внешнеполитическом прагматизме французской стратегии. Отдельно представители Макрона выдвинули спорный тезис, что Пятая республика представляет собой «уравновешивающую силу в укреплении диалога» между различными государствами — от Восточного Средиземноморья до Персидского залива.

Визит как средство размена

Французская сторона с начала скандала вокруг расправы над Хашогги заняла последовательную линию на понижение ответственности кронпринца Мухаммеда за произошедшее. В связи с этим, когда весной этого года американский аппарат безопасности обнародовал несекретную часть отчета об убийстве саудовского журналиста, никто не был удивлен сдержанной реакцией Парижа и его скупыми ремарками о необходимости «точного установления фактов этого чрезвычайно серьезного преступления» и «завершения всех необходимых расследований».

Да и сам визит Макрона в королевство стал лишь элементом банального торга. Французские источники Financial Times сообщили, что полученное у Саудовской Аравии согласие на некую форму помощи Ливану стало «компенсацией за визит высокого уровня со стороны западного лидера». Тем не менее, по данным газеты, французским переговорщикам не удалось получить твердой гарантии, что Эр-Рияд вернет посла в Бейрут. Кроме того, саудовцы отказались от изначальной задумки Парижа провести трехстороннюю встречу между Мухаммедом, Макроном и Микати.

Преследуя цель показать себя крупным брокером в регионе, Макрон проигнорировал и глубинную суть разрыва между Бейрутом и аравийскими столицами. По словам аналитика Карима Битара, ситуация вокруг Кордахи стала спусковым крючком для геополитического противостояния, в котором саудовская сторона хочет нейтрализовать любой намек на иранское влияние в Ливане. Бойкот необходимо рассматривать как форму давления на правительство в Бейруте, чтобы то заняло более жесткую позицию в отношении ставленников «Хезболлы», отмечал аналитик.

В этих обстоятельствах поездка Макрона стала только выстрелом вхолостую, звук которого способен распугать тех, кто до последнего питал надежду, что Парижу небезразличны защита прав человека и свобода прессы.