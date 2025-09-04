Демократическая Республика Конго в четверг объявила о новой вспышке смертельного вируса Эбола — спустя три года после последней.
По данным Минздрава страны, на данный момент зафиксировано 28 предполагаемых случаев заражения и 15 смертей.
Анализы, проведенные в среду, подтвердили наличие штамма Заир, сообщили власти. Первым сигналом о начале вспышки стала госпитализация 34-летней беременной женщины в провинции Касаи. Минздрав не уточнил, скончалась ли она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что число случаев, вероятно, будет расти, поскольку передача вируса продолжается.
Эбола — редкое, но часто смертельное заболевание человека, которое передается через кровь и другие биологические жидкости.
Конго уже переживала более десятка вспышек болезни. Последняя из них была зафиксирована в 2022 году в провинции Экватёр. В 2018–2020 годах от вируса погибли почти 2 300 человек.
По данным ВОЗ, у страны есть запас препаратов, а также 2 000 доз вакцины Ervebo, которые будут доставлены в Касаи для вакцинации контактных лиц и медицинских работников на передовой.
Дополнительно организация направит две тонны грузов, включая мобильное лабораторное оборудование и медицинские материалы.