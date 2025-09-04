Эбола — редкое, но часто смертельное заболевание человека, которое передается через кровь и другие биологические жидкости.

Конго уже переживала более десятка вспышек болезни. Последняя из них была зафиксирована в 2022 году в провинции Экватёр. В 2018–2020 годах от вируса погибли почти 2 300 человек.

По данным ВОЗ, у страны есть запас препаратов, а также 2 000 доз вакцины Ervebo, которые будут доставлены в Касаи для вакцинации контактных лиц и медицинских работников на передовой.

Дополнительно организация направит две тонны грузов, включая мобильное лабораторное оборудование и медицинские материалы.