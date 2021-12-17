Неподконтрольные Киеву территории юго-востока Украины давно находятся в рублевой зоне, часть социальных выплат поступает из России, больше полумиллиона местных жителей уже получили российские паспорта и часть из них проголосовала на выборах в Госдуму РФ. И указ Путина выглядел как очередной шажок к признанию и самих «республик». Но это слишком поспешный вывод.

О чем указ

Как известно, Россия не признает ОРДЛО отдельными суверенными «государствами», поэтому в путинском указе речь идет о «гуманитарной поддержке населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Ключевые месседжи таковы:

— положения документа временные — до политического урегулирования ситуации на основании Минских соглашений

— в РФ признаются сертификаты о происхождении товаров, выданные органами, фактически действующими в ОРДЛО

— такие товары на равных условиях допускаются к тендерам для государственных и муниципальных закупок и для приобретения отдельными видами юрлиц (перечень которых пока неизвестен)

— не действуют количественные ограничения (квоты) товаров, перемещаемых через границу РФ и ОРДЛО (в обоих направлениях), кроме отдельных товарных позиций, установленных позднее

— определяются пункты пропуска через границу, через которые будут проходить такие «экспортно-импортные» операции

Сертификаты

В ОРДЛО уже использовались сертификаты о происхождении товаров по форме СТ-1, предусмотренные Соглашением о создании зоны свободной торговли между странами СНГ от 15.04.1994, но для «экспортно-импортных» операций между «народными республиками». Если продукцию вывозили из ОРДЛО, ее легализовывали российские посредники, оформляющие «правильные» сертификаты о происхождении. В них указывалось, что товар сделан, к примеру, в Белгороде или Ростове-на-Дону.

Теперь, по логике, отпадет смысл в таких запутанных схемах, ведь Россия будет признавать сертификаты, выдаваемые фактически действующими органами ОРДЛО. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что признается только самоназвание этих органов. Аббревиатура «ДНР» или «ЛНР» может возникнуть только там, где указывается наименование органа, уполномоченного за выдачу сертификата — и ничего более.

Нечто подобное уже было в 2017 году, когда РФ под предлогом защиты прав человека «временно» и «до политического урегулирования» признала ряд документов, выданных самопровозглашенными властями ОРДЛО (паспорта, дипломы, свидетельства о рождении, смерти и браке, свидетельства о регистрации транспортных средств, автомобильные знаки). Но к признанию «республик» это так и не привело.

Откуда дровишки?

Теперь о стране происхождения. Отсутствие в указе упоминания об «ЛНР» и «ДНР» (только «территории отдельных районов Украины») дает широкий простор для маневра. К примеру, ничто не мешает в сертификатах СТ-1 в качестве страны происхождения товара указывать… Украину.

Но на практике серые схемы вывоза того же угля из ОРДЛО намного выгоднее, чем оформление сертификатов. Как показывают расследования, многие покупатели продукции из ОРДЛО (в том числе и в Европе) предпочитают не спрашивать о стране ее происхождения. В 2017 году ДТЭК Рината Ахметова пытался ограничить контрабанду продукции со своих шахт на неподконтрольных Киеву территориях, предлагая покупателям проверять сертификаты о происхождении.

Такое же требование через посольства Минэнерго Украины передавалостранам — основным покупателям ворованного угля. Но особо на масштабы контрабанды это не повлияло.

Госзакупки

Судя по всему, «отбеливание» донбасской контрабанды предусмотрено непосредственно для государственных и муниципальных закупок. Но, как часто бывает, дьявол кроется в деталях: в путинском указе говорится о товарах, но не об их производителях.

То есть, к госзакупкам планируется допускать не юрлиц, зарегистрированных в «ЛДНР», а скупщиков их продукции с российской регистрацией. Не стоит забывать и о так называемом «региональном протекционизме», когда местные власти допускают к тендерам только своих же продавцов.

Избавиться от донбасских производителей в документах очень легко. По условиям оформления СТ-1, продукция должна идти от одного отправителя одному получателю — и это необязательно должны быть первый производитель и его покупатель. По таможенному кодексу ЕвразЭС, в сертификате о происхождении товара грузополучатель может даже совпадать с грузоотправителем. Либо сторонами контракта будут экспедитор или таможенный брокер.

На первоначальной цене товаров, вывозимых в РФ из ОРДЛО, это вряд ли скажется. Все сливки от легализации товаров снимут российские скупщики, приближенные к местным органам власти.

Но самое странное в том, что, согласно п.1 части 1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в описании объекта государственной или муниципальной закупки указываются его технические и прочие характеристики согласно регламентам и стандартам РФ, а вот указание страны происхождения товара не допускается. Но об этом факте предпочитают умалчивать.

О каких товарах речь

А вот это самое интересное в нашей истории. «Экспорт-импортные» операции (точнее, контрабанда) с «ЛДНР» налажены уже давно — и совсем не на прозрачных и конкурентных условиях. Рынок поставок жестко монополизирован и курируется людьми, приближенными к верхушке псевдореспублик. Разумеется, кураторы есть и с российской стороны.

В торговле (а по сути, разграблении ОРДЛО) обязательно участвуют надежные «прокладки», одобренные всеми сторонами операций. Они нужны для запутывания следов и цепной легализации контрабанды.

Через ФГБУ «Резерв-поставка» с «прокладками» работал даже Росрезерв (правда, с большими рисками для собственного кармана). Одной из официальных «прокладок» долгое время считалась АНО «Центр эффективных логистических решений» (которую, кстати, недавно заменило некое ООО «Флоранс»).

Но и производство самой продаваемой продукции тоже монополизировано. Самые лакомые отрасли — уголь, черная металлургия, металлообработка, машиностроение, химическая промышленность, стройматериалы, сельское хозяйство.

Часть этих товаров производится известным ЗАО «Внешторгсервис», который подмял под себя металлургию, торговля продовольственными товарами закреплена за «Мастер-торгом» Дмитрия Егурнова, и т.д. Можно предположить, что эти монополисты воспользуются указом, чтобы подмять под себя всех производителей помельче и закрыть «несогласованные» каналы контрабанды.

Еще один нюанс. Указом предусмотрено неприменение количественных ограничений экспорта и импорта (квот) между ОРДЛО и РФ (условия даже более льготные, чем для Беларуси). Можно вполне обоснованно считать, что это часть плана Кремля по энергетической блокаде Украины, которая не сможет удовлетворять свои потребности в донбасском угле даже через «серые» схемы и вынуждена будет его закупать у той же Беларуси, постоянно сталкиваясь с шантажом.

Имитация гибридного поглощения

Вся эта история выглядит как продолжение гибридного поглощения ОРДЛО Россией или, на худой конец, признания «народных республик». Но не факт, что это произойдет. Россия регулярно пугает, что если Украина не выполнит Минские соглашения, будет продолжать «политику геноцида» жителей Донбасса, обстреливать его территории, то возможно признание «республик» полноценными суверенными государствами по аналогии с Абхазией и Южной Осетией.

Но на самом деле Кремлю такая развязка малоинтересна. В России давно звучат месседжи, что будущее ОРДЛО видится по аналогии с Боснией и Герцеговиной: Донбасс, полностью интегрированный политически и экономически в РФ, формально будет «приписан» к Украине, которая не будет иметь над этой территорией никакого контроля.

Евросоюз уже призвал Россию отменить эти «односторонние действия, которые лишь будут провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины» и приведут к «дальнейшему отделению временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей от Украины — в нарушение целей Минских договоренностей».

Но, как видим, и самой Европе есть в чем себя упрекнуть, пока ее коммерческие субъекты в условиях дефицита энергоресурсов не брезгуют закрывать глаза на происхождение донбасской контрабанды — тем самым способствуя интеграции неподконтрольных Киеву территорий с Россией.