Турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) проведет тендер на производство трех новых военных кораблей, пишет Daily Sabah. Корветы будут построены в рамках проекта National Ship (MILGEM), целью которого является поставка кораблей для нужд ВМС Турции.

Руководство SSB заявило, что темпы производства деталей отечественного производства для новых кораблей будут выше, чем раньше, а их количество в кораблях увеличится. Также глава SSB Исмаил Демир подчеркнул, что Управление приложит максимум усилий для «полной независимости Турции в оборонной промышленности». Он заметил, что цель — как можно быстрее предоставить новые корабли ВМС Турции, которые «вселят доверие друзьям и страх врагам».

В рамках проекта MILGEM в Турции строят корабли, которые будут выполнять разведку и наблюдение, обнаружение, идентификацию и распознавание целей, задачи раннего предупреждения, оборонять базы и порты, а также осуществлять сопротивление лодкам, на земле, противовоздушную оборону, десантные операции и патрулирование.

Первоначально программой MILGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов типа Ada, однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции — четырьмя фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G) и четырьмя еще более крупными большими фрегатами (эсминцами ПВО) проекта TF-2000 (позднее количество запланированных кораблей проекта TF-2000 увеличено до семи).

Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года, и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada — в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada — в сентябре 2019 года.

В январе 2021-го в Стамбуле на воду был спущен головной фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 в рамках программы MILGEM-G для ВМС Турции. Тогда на церемонии спуска присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впереди — работы с оборудованием, приемочные испытания в порту и крейсерские приемочные испытания, после чего корабль будет передан командованию ВМС Турции (ориентировочно в сентябре 2023 года). Главным подрядчиком проекта выступила турецкая военно-технологическая госкомпания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret), а также Aselsan и Havelsan. Всего в разработке фрегата участвуют 220 компаний, около 80 из которых — субподрядчики. Фрегат отличается от четырех корветов программы прежде всего тем, что на 70% состоит из материалов и комплектующих местного производства.

Турция также производит корветы MILGEM для ВМС Пакистана и Украины. В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более $2 млрд с турецкой проектно-конструкторской госкомпанией STM на поставку пакистанскому флоту четырех корветов типа Ada программы MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на İstanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах.

В декабре 2020 года было подписано соглашение о строительстве для ВМС Украины пяти корветов турецкого типа Ada программы MILGEM. При этом головной корвет должен быть полностью построен на турецкой верфи, остальные четыре корвета — в Украине на заводе «Океан» в Николаеве. В сентябре 2021-го в Стамбуле на военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония официальной закладки для ВМСУ первого MILGEM (типа Ada).