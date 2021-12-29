Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министр культуры Чечни Айшат Кадырова получила звание «Заслуженный работник культуры ЧР». Об этом в своем Instagram сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всей души поздравляю министра культуры Айшат Рамзановну Кадырову с присвоением ей звания «Заслуженный работник культуры ЧР», — написал Дудаев.

Айшат Кадыровой 22 года. В сентябре 2020-го глава Чечни назначил дочь замминистра культуры, чуть больше чем через год она возглавила министерство. В марте этого года она получила одну из высших республиканских наград — медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Эту же медаль получила вторая по старшинству дочь главы Чечни Хадижат Кадырова.

25 декабря Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека». Она получила ее «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью».

Члены семьи Рамзана Кадырова занимают многие руководящие посты в Чечне. В апреле городская дума Грозного избрала мэром четвероюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова.

В январе 2021 года стало известно, что сестры, племянник и двоюродный брат главы Чечни владеют квартирами в жилом комплексе премиум-класса на Ленинградском проспекте в Москве, которые не указаны в декларациях. Как отмечает «Радио Свобода», ранее была обнаруженаквартира в районе Очаково-Матвеевское, которую Ахмат Кадыров получил в 2002 году от управделами президента России. Несмотря на то, что Рамзан Кадыров оставался ее владельцем в 2010 году, он ни разу не упоминал ее в декларациях. С 2010-го квартира полностью принадлежит Аймани Кадыровой — матери Рамзана и вдове Ахмата Кадырова.