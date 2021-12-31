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Убийцы Джамаля Хашогги живут на роскошных виллах в Эр-Рияде
Как минимум три члена отряда киллеров, осужденных за убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги, живут и работают на находящихся в ведении агентства государственной безопасности Саудовской Аравии роскошных виллах в Эр-Рияде
Убийцы Джамаля Хашогги живут на роскошных виллах в Эр-Рияде
Убийцы Джамаля Хашогги живут на роскошных виллах в Эр-Рияде / Others
31 декабря 2021 г.

Как минимум три члена отряда киллеров, осужденных за убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги, живут и работают на находящихся в ведении агентства государственной безопасности Саудовской Аравии роскошных виллах в Эр-Рияде, пишет Guardian.

Источник, связанный с высокопоставленными сотрудниками саудовской разведки, рассказал, что к услугам «заключенных» — тренажерный зал и все необходимое для работы. Кроме того, убийц Хашогги часто навещают члены их семей.

​​​​​​​Все участники убийства диссидента в 2018 году были осуждены саудовским судом. Некоторые из них были приговорены к смертной казни, которая позже была заменена пожизненным заключением. Появление информации о проживании осужденных на роскошных виллах ставит под сомнение утверждения Эр-Рияда о том, что убийцы Хашогги будут привлечены к ответственности, добавляет Guardian.

Минувшим летом сталоизвестно, что четверо саудовцев, причастных к убийству Хашогги, проходили специальную подготовку в США в 2017 году, а двое из них были на подготовке и в 2014-2015 годах. Спецобучение стало частью масштабной кампании властей Саудовской Аравии по «подавлению инакомыслия», в рамках которой также осуществлялись задержания и пытки. Все это санкционировал наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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