Как минимум три члена отряда киллеров, осужденных за убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги, живут и работают на находящихся в ведении агентства государственной безопасности Саудовской Аравии роскошных виллах в Эр-Рияде, пишет Guardian.

Источник, связанный с высокопоставленными сотрудниками саудовской разведки, рассказал, что к услугам «заключенных» — тренажерный зал и все необходимое для работы. Кроме того, убийц Хашогги часто навещают члены их семей.

​​​​​​​Все участники убийства диссидента в 2018 году были осуждены саудовским судом. Некоторые из них были приговорены к смертной казни, которая позже была заменена пожизненным заключением. Появление информации о проживании осужденных на роскошных виллах ставит под сомнение утверждения Эр-Рияда о том, что убийцы Хашогги будут привлечены к ответственности, добавляет Guardian.

Минувшим летом сталоизвестно, что четверо саудовцев, причастных к убийству Хашогги, проходили специальную подготовку в США в 2017 году, а двое из них были на подготовке и в 2014-2015 годах. Спецобучение стало частью масштабной кампании властей Саудовской Аравии по «подавлению инакомыслия», в рамках которой также осуществлялись задержания и пытки. Все это санкционировал наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд.